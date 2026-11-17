Беспилотники ВСУ в ночь на 17 ноября атаковали Подмосковье. По оценке военного эксперта Олега Иванникова, российская ПВО эффективно перехватывает их на дальних подступах к столице. По его словам, Россия отвечает моментально, поражая украинскую транспортную, энергетическую и цифровой инфраструктуры.

Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru сообщил, что массированные атаки на Московский регион ведутся преимущественно из Черниговской области Украины. Лесистая местность в приграничье позволяет противнику скрывать технику и стартовые позиции.

«Московскую область системно атакуют из Черниговской области, пользуясь тем, что там пока не создаётся санитарная зона. Там много лесистой местности и возможностей тайно укрыться и запустить беспилотные летательные аппараты в сторону России», — рассказал Иванников.

Эксперт назвал основным маршрутом движения БПЛА коридор Брянск — Калуга — Москва. Он также отметил, что украинские силы используют альтернативные направления через Орловскую и Тульскую области.

«Маршруты хорошо известны российским войскам ПВО, поэтому все БПЛА уничтожаются на подлёте к Москве», — подчеркнул Иванников.

Так, в период с 17:00 16 ноября по 07:00 17 ноября в сторону Московского региона летело около 800 беспилотников. Большую часть уничтожили ПВО на дальних рубежах, ещё 321 — на подлёте к столице.

Иванников заявил, что массированные атаки врага не меняют общей картины противодействия.

По его оценке, российский ответ на удары украинских беспилотников состоит в дальнейшем поражении критически важной инфраструктуры - объектов энергетики, связи, дата-центров, объектов электро- и газогенерации, а также транспортной системы Украины. Морское, авиационное и железнодорожное сообщение страны уже находятся в критическом состоянии, а порты в Одессе, Николаеве и на Дунае блокированы.

«Сейчас речь идёт о том, что Украина перестаёт обладать экономическими возможностями для обеспечения своих социальных гарантий и функций. Украина превращается в руины, в непригодное для жизни государство», — отметил военный эксперт.

Иванников подчеркнул: сложившаяся ситуация - следствие политических и военных действий киевских властей.

«Украинские граждане ещё не полностью осознают весь тот крах государства, к которому его подвёл киевский режим. Сам Зеленский прячется на Западе, избегает появляться на Украине, распускает слухи о готовящемся на него покушении и объявленной охоте. Это является предлогом для того, чтобы, находясь на Западе и используя все медийные возможности, обеспечивать деятельность всей нацистской бюрократической системы управления», — заключил Иванников.