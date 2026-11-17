В ответ на атаку по Крымскому мосту российская сторона может нанести удары по всем мостам через Днепр, кроме того, приоритетной может стать цель на западе Украины, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru.

«Удары могут разрушить все мосты. Без всяких ответов, просто разрушить: "Кинжалами", значит, "Кинжалами", понадобится "Орешник", значит, "Орешником"», — заявил Дандыкин.

Приоритетными целями для ВС РФ, помимо мостов через Днепр, также могут стать транспортные тоннели на западе Украины.

По его мнению, такие удары способны осложнить поставки вооружения, топлива и боеприпасов украинским войскам.

«Не исключено, что особое внимание российские силы уделят тоннелю на Западной Украине, через который осуществляются поставки оружия… При наличии необходимых решений его поражение технически возможно», — сказал Дандыкин.

Кроме того, ВС РФ продолжат наносить удары по остаткам различных складов украинской армии и НПЗ.

«И, конечно, по логистике киевского режима», — сказал Дандыкин.

Эксперт отметил, что атака по Крымскому мосту курировалась западной разведкой.

«В операции были задействованы британский самолёт-разведчик. Это подтверждает непосредственную вовлечённость стран НАТО», — подытожил Дандыкин.