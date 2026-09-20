Кольцо у Харькова сжимается: боевики ВСУ и НАТО взвыли в огненных котлах

Пока украинское командование пытается заткнуть дыры в зоне СВО кем угодно, ситуация в Харьковской области становится для ВСУ критической. Боевики попали в тактическое окружение, а кадровый голод скоро достигнет масштабов катастрофы. Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, почему Киев спешно бросает в пекло иностранных наёмников и почему их участь предрешена.

ВСУ зажаты в тиски

Под Харьковом для украинских формирований сложилась критическая ситуация. Как заявил военный эксперт Сыртланов, противник находится в окружении, причем сразу в нескольких «котлах».

По данным Минобороны, российские бойцы методично сжимают кольцо и расширяют внешнюю зону контроля. Уничтожение противника идет в районах населённых пунктов Грачовка, Красный Яр и Хрипуны. Только с 5 сентября ВС РФ сократили контролируемую ВСУ территорию в Харьковской области на 152 квадратных километра и установили контроль над девятью населенными пунктами. Попытки украинских подразделений выйти из окружения заканчиваются разгромом — ранее были уничтожены две штурмовые группы.

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ТЦК не могут собрать «мясо»

Причина столь плачевного положения дел для ВСУ кроется в остром дефиците личного состава. Сыртланов отмечает, что украинское командование уже не способно восполнять потери за счет внутренней мобилизации. Территориальные центры комплектования (военкоматы) не могут собрать необходимое количество людей по всей стране.

«Чувствуется большая нехватка "мяса", которое ТЦК не может собрать по всей Украине. Ситуацию не спасают и иностранные наёмники, которых кидают сейчас в самое пекло», — констатировал полковник запаса.

Иностранный легион отчаяния

Чтобы хоть как-то исправить положение, Киев принял решение отправить к 127-й бригаде ВСУ иностранных наёмников. По словам Сыртланова, ставка делается на новоприбывших, так как внутренние резервы исчерпаны. Основной источник «пушечного мяса» — Южная Америка.

«В первую очередь это, конечно, представители наркокартелей из Южной Америки. Рекрутеры на южноамериканском континенте проводят большую работу, чтобы заманить молодых ребят с неокрепшими умами воевать за украинских националистов», — рассказал эксперт.

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По сути, киевский режим пытается закрыть дыры на наиболее проблемных участках зоны СВО, подтверждая системный кризис украинской армии и её всё большую зависимость от наёмников, которых используют как расходный материал.

Участь «солдат удачи» предрешена

Судьба иностранцев на Украине оказывается трагичной. Сыртланов раскрыл, какая участь уготована наёмникам. Те, кому удаётся выжить и вернуться на родину, рассказывают о чудовищных условиях.

«По их свидетельствам, украинские командиры не только обманывают иностранцев при вербовке, обещая лёгкие деньги и безопасность, но и бросают их на произвол судьбы на передовой. Оставляют голодными, без оружия, на позициях не проводят своевременную ротацию», — отметил военный эксперт.

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Такое отношение приводит к катастрофическим психологическим последствиям: наёмники либо сходят с ума, либо пытаются покончить с собой. И сдаться в плен суждено не всем.

«Не всем суждено сдаться в плен, потому что украинские националисты бьют в спину», — обозначил Сыртланов.