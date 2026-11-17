В ночь на 17 ноября беспилотники ВСУ атаковали промышленные зоны Уфы и Салавата в Башкирии. Российская ПВО сбила более 50 дронов, предприятия продолжили работу в штатном режиме, критических повреждений не зафиксировано. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что атака велась с территории Сумской и Харьковской областей Украины.

По его словам, Киев использует приграничные районы для ударов по российским городам и инфраструктуре.

«Сегодняшняя атака на город Салават и Уфу в Башкирии осуществлялась с Сумской и Харьковской областей Украины. Боевики ВСУ задействуют все приграничные территории, чтобы наносить террористические удары по России», — отметил эксперт.

Иванников заявил, что российская система ПВО перехватывает большинство атакующих аппаратов.

«Российская система ПВО уничтожает 95% всех беспилотных летательных аппаратов. Оставшиеся 5% являются допустимой погрешностью, которая не способна привести к критическому разрушению инфраструктуры», — подчеркнул он.

Главным ответом России, по его мнению, станет дальнейшее поражение критически важной инфраструктуры и транспортной системы Украины. По словам эксперта, морское, авиационное и железнодорожное сообщение страны уже находятся в критическом состоянии, а порты Одессы, Николаева и дунайские порты заблокированы.

«Уничтожаются критически важные объекты инфраструктуры, такие как дата-центры и объекты электро- и газогенерации. Сейчас речь идёт о том, что Украина перестаёт обладать экономическими возможностями для обеспечения своих социальных гарантий и функций», — добавил эксперт.

Иванников также заявил, что за атаки на российскую территорию Киеву предстоит ответить более масштабными ударами.

«Удары возмездия будут однозначными и более суровыми, нежели тот ущерб, который могут принести атаки на Россию. Киевскому режиму придётся заплатить дорогую цену», — подытожил он.