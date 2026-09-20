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Бывший адмирал назвал состояние армии Британии плачевным

ikholwadia / istockphoto.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Вооруженные силы Великобритании находятся в трудном положении из-за многолетней нехватки финансирования, заявил бывший главнокомандующий ВМС страны адмирал Алан Уэст. Его слова приводит газета Telegraph.

Ранее газета Financial Times сообщила, что министр финансов Великобритании Джон Хили может отказаться от поставленной ранее цели увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2030 году из-за нехватки средств.

Уэст отметил, что британские вооруженные силы на протяжении многих лет сталкиваются с недостаточным финансированием. Бывший начальник Генштаба Ричард Даннатт также раскритиковал действия властей, заявив о безответственном отношении к вопросам национальной безопасности.

В конце июня британское Министерство обороны представило долгосрочный план расходов на ближайшие четыре года. На развитие различных направлений военно-промышленного комплекса предполагается направить почти 300 млрд фунтов. При этом 4,7 млрд фунтов пока не имеют определенного источника финансирования. Как заявляла бывший министр финансов Рэйчел Ривз, его предстоит определить в ходе осеннего бюджетного процесса.
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