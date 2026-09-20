В эксклюзивном комментарии для aif.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов раскрыл, какая участь уготована иностранным наёмникам, которых украинское командование отправляет сейчас под Харьков.

Как сообщалось, Киев направил к 127-й бригаде ВСУ недавно прибывших в страну иностранных наёмников, чтобы исправить ситуацию в Харьковской области. Ранее там были разбиты две штурмовые группы украинских подразделений, пытавшихся выйти из окружения. Противник несёт крупные потери в котле.

Сыртланов отметил, что многие наёмники, которым удалось выжить и вернуться на родину, рассказывают о чудовищных условиях, в которых они оказываются на Украине.

«По их свидетельствам, украинские командиры не только обманывают иностранцев при вербовке, обещая лёгкие деньги и безопасность, но и бросают их на произвол судьбы на передовой. Оставляют голодными, без оружия, на позициях не проводят своевременную ротацию», — отметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что такие условия приводят к катастрофическим психологическим последствиям. Наёмники, оказавшиеся в безвыходной ситуации, либо пытаются покончить с собой, либо сходят с ума, либо сдаются в плен.

«Но не всем суждено сдаться в плен, потому что украинские националисты бьют в спину», — сказал Сыртланов.

По словам эксперта, подобное отношение к наёмникам является сознательной тактикой украинского командования. Иностранцев не считают за полноценных солдат, а видят в них лишь «пушечное мясо», которое можно бросить в самое пекло без всякой ответственности.

«Именно поэтому под Харьков отправляют наёмников, только недавно прибывших на Украину», — подытожил Сыртланов.