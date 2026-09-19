Археологи предположили, что гробница Тутанхамона принадлежала Нефертити

Новое геофизическое исследование может помочь ученым приблизиться к разгадке одной из загадок гробницы фараона Тутанхамона в Долине царей. Полученные данные указывают на возможное наличие скрытого пространства за северной стеной погребальной камеры, сообщает Spiegel со ссылкой на Nature.

Исследователи сопоставили результаты георадарных измерений внутри гробницы, микрогравитационного изучения грунта, более ранних исследований с использованием электрических методов, а также особенности архитектуры и настенных росписей.

Совокупность этих данных, по мнению ученых, может свидетельствовать о существовании части сооружения, созданной еще до захоронения Тутанхамона. Также находка поддерживает гипотезу о возможной первоначальной связи гробницы с Нефертити.

За северной стеной камеры специалисты обнаружили сигналы, которые могут соответствовать заполненному мусором коридору шириной около двух метров. Кроме того, исследование указывает на возможное наличие других ниш.

Окончательно подтвердить существование скрытых помещений можно будет только после их физического открытия и проверки на наличие артефактов, надписей, мумий и других исторических свидетельств.

Ранее ученые разгадали тайну найденной в Египте в 1935 году мумии женщины, лицо которой застыло, будто в крике.