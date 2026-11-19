Амурского тигра, который спокойно шёл по заснеженной дороге рядом с проезжающими автомобилями, заметили в окрестностях Партизанска, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, тигр спокойно реагировал на проезжавшие мимо машины и не проявлял агрессии. Журналисты обратились к профильным специалистам, чтобы выяснить, почему хищник не испугался транспорта и какие риски могут представлять такие встречи.

Отмечается, что в последние недели тигров также замечали возле Соколовки, на дорогах Чугуевского округа и в Кавалеровском районе Приморья. Ещё одна встреча произошла между посёлками Партизан и Слинкино: там, по рассказам свидетелей, зверь находился на заснеженной обочине.