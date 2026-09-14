Актриса Федосеева-Шукшина передвигается на ходунках после приступа

Дочь народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказала, что её мама передвигается по квартире на ходунках. По словам Ольги, они нужны ей для равновесия.

Как сообщалось, ранним утром в воскресенье у 87-летней Федосеевой-Шукшиной случился небольшой приступ: затруднилось и стало хрипловатым дыхание. Сейчас состояние актрисы стабилизировалось.

«Мама передвигается по квартире на ходунках, но они ей как палочка нужны — для равновесия, чтобы не закружилась голова», — рассказала Шукшина.

Она также отметила, что жизнь мамы сейчас подчинена определённому распорядку.

«Жизнь мамы подчинена определённому распорядку. Каждый день расписан», — пояснила Ольга Шукшина.

Собеседница издания добавила, что прогулки на улице у актрисы нечастые, почти отсутствуют.

«Прогулки у нас нечастые, почти отсутствуют — это её личный выбор. Стараемся компенсировать занятиями дома, минимальной физкультурой. Есть простые тренажёры, которые разгоняют кровь. В основном передвигается по квартире», — сказала Шукшина.

Она добавила, что старается не оставлять маму надолго одну, так как есть риск, что та упадет.

«Поэтому, когда я ухожу ненадолго, она без меня старается не вставать», — заключила Шукшина.