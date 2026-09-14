Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как не стать дроппером и не попасть под уголовную ответственность
Примерное время чтения: 1 минута
289

Актриса Федосеева-Шукшина передвигается на ходунках после приступа

Виктор Крутов / АиФ
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Дочь народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказала, что её мама передвигается по квартире на ходунках. По словам Ольги, они нужны ей для равновесия.

Как сообщалось, ранним утром в воскресенье у 87-летней Федосеевой-Шукшиной случился небольшой приступ: затруднилось и стало хрипловатым дыхание. Сейчас состояние актрисы стабилизировалось.

«Мама передвигается по квартире на ходунках, но они ей как палочка нужны — для равновесия, чтобы не закружилась голова», — рассказала Шукшина.

Она также отметила, что жизнь мамы сейчас подчинена определённому распорядку.

«Жизнь мамы подчинена определённому распорядку. Каждый день расписан», — пояснила Ольга Шукшина.

Собеседница издания добавила, что прогулки на улице у актрисы нечастые, почти отсутствуют.

«Прогулки у нас нечастые, почти отсутствуют — это её личный выбор. Стараемся компенсировать занятиями дома, минимальной физкультурой. Есть простые тренажёры, которые разгоняют кровь. В основном передвигается по квартире», — сказала Шукшина.

Она добавила, что старается не оставлять маму надолго одну, так как есть риск, что та упадет.

«Поэтому, когда я ухожу ненадолго, она без меня старается не вставать», — заключила Шукшина.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Обществоэксклюзивэксклюзивные новости
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть