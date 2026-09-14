Адвокат Конышев рассказал, какое наказание грозит за татуировку животному

Нанесение татуировки животному при определённых обстоятельствах может быть квалифицировано как жестокое обращение, за которое предусмотрены штраф и лишение свободы, рассказал «Москве 24» адвокат Андрей Конышев.

По его словам, ответственность зависит от состава преступления, причинённого животному вреда, наличия судимостей и смягчающих обстоятельств. Максимальное наказание по статье о жестоком обращении с животными может достигать пяти лет лишения свободы.

На решение также повлияют результаты ветеринарной экспертизы, которая должна установить характер и степень повреждений.

Конышев отметил, что при нанесении татуировки животное могло подвергаться дополнительному физическому воздействию или фиксации, что также может учитываться при оценке произошедшего.

Если психиатрическая экспертиза установит, что человек вменяем, наличие садистских мотивов может стать одним из факторов при рассмотрении дела судом.