20 ноября 2026 года — пятница, рабочий день. Следите за событиями вместе с нами: последние новости России и мира, сводка СВО и все о спецоперации на Украине, хроника происшествий и поиски пропавших людей, эксклюзивные фото и видео — все это на сайте aif.ru, а также в MAX, ВК, Одноклассниках и Telegram.
Пятница завершает рабочую неделю, и в Москве ожидается прохладная погода с небольшими дождями. Завершите текущие задачи, не планируйте на вечер ничего обязательного и позвольте себе выдохнуть.
Какой церковный праздник сегодня, 20 ноября 2026 года
Православные вспоминают мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра и иже с ними, а также преподобного Лазаря Галисийского, иеромонаха, и преподобного Зосиму Ворбозомского. Совершается обретение мощей преподобного Кирилла Новоезерского и память мученика Феодота Анкирского, корчемника.
20 ноября 2026 года — постный день (пятница). По церковному уставу разрешается пища с растительным маслом.
В народном календаре 20 ноября — Федотов день. Женщины занимались рукоделием: считалось, что сделанные в этот день вещи будут особенно прочными и принесут счастье владельцу. Рыбаки отправлялись на промысел, а из улова готовили пироги, которые делили с близкими.
Что нельзя делать 20 ноября: по народным поверьям рыбакам запрещено продавать свой улов — иначе в будущем не будет хорошего лова. Не стоит плохо относиться к птицам, ругаться и вступать в конфликты — это может навлечь проблемы со здоровьем. Беременным женщинам не рекомендуется долго спать и лениться.
Какие праздники отмечаются 20 ноября 2026 года
День работника транспорта в России — профессиональный праздник всех, кто трудится в транспортной отрасли: водителей, машинистов, диспетчеров, ремонтников и логистов.
Также 20 ноября отмечают праздники:
- День педиатра,
- Всемирный день ребенка,
- Всемирный день философии,
- Международный день отказа от курения.
Для поздравления можно скачать открытки на любой праздник.
Кто отмечает именины 20 ноября 2026 года
По православным святцам в этот день именины отмечают:
Кто из известных людей родился 20 ноября
- 1869 — Зинаида Гиппиус, русская поэтесса, писательница, драматург и литературный критик.
- 1909 — Наталья Шпиллер, оперная певица, педагог, общественный деятель, народная артистка РСФСР.
- 1912 — Николай Абрамчук, советский военный летчик, Герой Советского Союза.
- 1916 — Михаил Дудин, русский советский поэт, переводчик, журналист, военный корреспондент.
- 1924 — Юрий Давыдов, советский и российский писатель, мастер исторической прозы.
- 1925 — Майя Плисецкая, прима-балерина Большого театра, балетмейстер, хореограф, актриса, народная артистка СССР.
- 1927 — Михаил Ульянов, российский актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР.
- 1928 — Алексей Баталов, актер, кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР.
- 1937 — Виктория Токарева, советская и российская писательница, сценарист.
- 1946 — митрополит Кирилл (в миру Владимир Гундяев), епископ Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси (с 2009).
- 1947 — Ренат Ибрагимов, эстрадный певец, актер, композитор, кинорежиссер, народный артист РСФСР.
- 1973 — Амалия Мордвинова (позднее Амалия Гольданская, Амалия Беляева, Амалия&Амалия), российская актриса театра, кино и дубляжа, теле- и радиоведущая.
- 1979 — Дмитрий Булыкин, российский футболист.
Прогноз погоды на 20 ноября 2026 года
20 ноября в Москве ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Ночью температура составит от +1 до +3 °C, днем воздух прогреется до +2…+4 °C. Пятница станет прохладным и сырым завершением рабочей недели — не забудьте зонт. Прогноз погоды в Москве на 20 ноября.
Магнитные бури 20 ноября 2026 года
20 ноября геомагнитная обстановка ожидается спокойной. До конца недели существенных возмущений не прогнозируется. Метеозависимым людям можно вернуться к привычному режиму. Магнитные бури сегодня по часам.
Рецепт дня: что приготовить 20 ноября
В пятницу хочется чего-то простого и согревающего. Приготовьте рыбный пирог — по народной традиции Федотова дня, он приносит в дом достаток и здоровье. Если нет времени возиться с тестом, замените его слоеным из магазина. Пошаговый рецепт.
Календарь дачника на 20 ноября 2026 года
20 ноября 2026 года Луна растет и находится в Овне — неплодородный знак, поэтому посадки и посевы лучше отложить. Займитесь рыхлением почвы и дренажными работами, но не переувлажняйте землю: лишняя влага сейчас ни к чему. По народным приметам, если лед на реках застыл волнами — хлеб уродится. Тучи плывут с севера — к холодам. Календарь дачника на каждый день.
Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2026 года
Пятница проходит на фоне растущей Луны в Овне. День благоприятен для завершения текущих задач и наведения порядка в делах. Хорошее время для того, чтобы подвести итоги недели и настроиться на отдых. Что ждет сегодня все знаки зодиака — читайте в подробном астропрогнозе.
Лунный календарь: стрижка, окрашивание волос
20 ноября — благоприятный день для посещения парикмахерской. Растущая Луна в Овне допускает стрижку и окрашивание волос в любой оттенок. Рекомендуется отдать предпочтение классической опрятной прическе или просто собрать волосы. Если хотите освежить образ — самое время записаться к мастеру. Лунный календарь красоты.
Обратите внимание и на то, что сны, которые снятся в ночь на пятницу, находятся под влиянием Венеры. Считается, что в эту ночь людям часто снятся романтические образы, встречи с дорогими сердцу людьми и подсказки в любовных делах. Сверьте свои сны с нашим сонником и узнайте, что вас ждет.
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