20 ноября 2026 года — пятница, рабочий день. Следите за событиями вместе с нами: последние новости России и мира, сводка СВО и все о спецоперации на Украине, хроника происшествий и поиски пропавших людей, эксклюзивные фото и видео — все это на сайте aif.ru, а также в MAX, ВК, Одноклассниках и Telegram.

Пятница завершает рабочую неделю, и в Москве ожидается прохладная погода с небольшими дождями. Завершите текущие задачи, не планируйте на вечер ничего обязательного и позвольте себе выдохнуть.

Какой церковный праздник сегодня, 20 ноября 2026 года

Православные вспоминают мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра и иже с ними, а также преподобного Лазаря Галисийского, иеромонаха, и преподобного Зосиму Ворбозомского. Совершается обретение мощей преподобного Кирилла Новоезерского и память мученика Феодота Анкирского, корчемника.

20 ноября 2026 года — постный день (пятница). По церковному уставу разрешается пища с растительным маслом.

В народном календаре 20 ноября — Федотов день. Женщины занимались рукоделием: считалось, что сделанные в этот день вещи будут особенно прочными и принесут счастье владельцу. Рыбаки отправлялись на промысел, а из улова готовили пироги, которые делили с близкими.

Что нельзя делать 20 ноября: по народным поверьям рыбакам запрещено продавать свой улов — иначе в будущем не будет хорошего лова. Не стоит плохо относиться к птицам, ругаться и вступать в конфликты — это может навлечь проблемы со здоровьем. Беременным женщинам не рекомендуется долго спать и лениться.

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Какие праздники отмечаются 20 ноября 2026 года

День работника транспорта в России — профессиональный праздник всех, кто трудится в транспортной отрасли: водителей, машинистов, диспетчеров, ремонтников и логистов.

Также 20 ноября отмечают праздники:

День педиатра,

Всемирный день ребенка,

Всемирный день философии,

Международный день отказа от курения.

Для поздравления можно скачать открытки на любой праздник.

Кто отмечает именины 20 ноября 2026 года

По православным святцам в этот день именины отмечают:

Кто из известных людей родился 20 ноября

1869 — Зинаида Гиппиус, русская поэтесса, писательница, драматург и литературный критик.

1909 — Наталья Шпиллер, оперная певица, педагог, общественный деятель, народная артистка РСФСР.

1912 — Николай Абрамчук, советский военный летчик, Герой Советского Союза.

1916 — Михаил Дудин, русский советский поэт, переводчик, журналист, военный корреспондент.

1924 — Юрий Давыдов, советский и российский писатель, мастер исторической прозы.

1925 — Майя Плисецкая, прима-балерина Большого театра, балетмейстер, хореограф, актриса, народная артистка СССР.

1927 — Михаил Ульянов, российский актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР.

1928 — Алексей Баталов, актер, кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР.

1937 — Виктория Токарева, советская и российская писательница, сценарист.

1946 — митрополит Кирилл (в миру Владимир Гундяев), епископ Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси (с 2009).

1947 — Ренат Ибрагимов, эстрадный певец, актер, композитор, кинорежиссер, народный артист РСФСР.

1973 — Амалия Мордвинова (позднее Амалия Гольданская, Амалия Беляева, Амалия&Амалия), российская актриса театра, кино и дубляжа, теле- и радиоведущая.

1979 — Дмитрий Булыкин, российский футболист.

Прогноз погоды на 20 ноября 2026 года

20 ноября в Москве ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Ночью температура составит от +1 до +3 °C, днем воздух прогреется до +2…+4 °C. Пятница станет прохладным и сырым завершением рабочей недели — не забудьте зонт. Прогноз погоды в Москве на 20 ноября.

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Магнитные бури 20 ноября 2026 года

20 ноября геомагнитная обстановка ожидается спокойной. До конца недели существенных возмущений не прогнозируется. Метеозависимым людям можно вернуться к привычному режиму. Магнитные бури сегодня по часам.

Рецепт дня: что приготовить 20 ноября

В пятницу хочется чего-то простого и согревающего. Приготовьте рыбный пирог — по народной традиции Федотова дня, он приносит в дом достаток и здоровье. Если нет времени возиться с тестом, замените его слоеным из магазина. Пошаговый рецепт.

Календарь дачника на 20 ноября 2026 года

20 ноября 2026 года Луна растет и находится в Овне — неплодородный знак, поэтому посадки и посевы лучше отложить. Займитесь рыхлением почвы и дренажными работами, но не переувлажняйте землю: лишняя влага сейчас ни к чему. По народным приметам, если лед на реках застыл волнами — хлеб уродится. Тучи плывут с севера — к холодам. Календарь дачника на каждый день.

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Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2026 года

Пятница проходит на фоне растущей Луны в Овне. День благоприятен для завершения текущих задач и наведения порядка в делах. Хорошее время для того, чтобы подвести итоги недели и настроиться на отдых. Что ждет сегодня все знаки зодиака — читайте в подробном астропрогнозе.

Лунный календарь: стрижка, окрашивание волос

20 ноября — благоприятный день для посещения парикмахерской. Растущая Луна в Овне допускает стрижку и окрашивание волос в любой оттенок. Рекомендуется отдать предпочтение классической опрятной прическе или просто собрать волосы. Если хотите освежить образ — самое время записаться к мастеру. Лунный календарь красоты.

Обратите внимание и на то, что сны, которые снятся в ночь на пятницу, находятся под влиянием Венеры. Считается, что в эту ночь людям часто снятся романтические образы, встречи с дорогими сердцу людьми и подсказки в любовных делах. Сверьте свои сны с нашим сонником и узнайте, что вас ждет.

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