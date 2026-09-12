Переплатили? Рассказываем, какие начисления за ЖКХ можно оспорить и когда

С управляющей компанией или ТСЖ спорит хотя бы раз почти каждый собственник жилья. Завышенные пени, непонятные тарифы, плата за услуги, которыми не пользуешься, — типичные поводы для конфликта. Все подробности — в материале aif.ru.

Пени — по закону, а не по желанию управляющих

Начнём с самого частого повода для спора — пеней за просрочку. Управляющая компания или ТСЖ не могут придумать ставку штрафа сами. Жилищный кодекс жёстко привязывает размер пеней к ключевой ставке Центробанка: 1/300 ставки — с 31-го по 90-й день просрочки, 1/130 — с 91-го дня. Ни договор, ни решение собрания, ни строчка в квитанции не могут эту норму изменить.

Размер пени установлен законом и не может быть увеличен договором, решением общего собрания, условиями договора управления, правилами управляющей организации либо платежным документом — подчёркивает эксперт Общественного совета при Минстрое РФ, директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Если собственник заметил неточность в расчёте, он может сначала обратиться в бухгалтерию ТСЖ. Возможно, там согласятся с ошибкой и пересчитают. Если договориться не получается — нужно обращаться в суд. Судья в рамках процесса проверяет математически расчеты, период начисления и применённую ставку рефинансирования на каждый день долга, — разъясняет президент Ассоциации АКОН Лина Ткаченко.

Коротко ту же мысль формулирует председатель Экспертного совета МОД «МОЙ УПРАВДОМ» Сергей Костюченков: управляющая компания пени выставлять по произвольной ставке по закону не имеет права, но следить за правильностью расчета должен собственник, потому что суд — это орган, в который обращаются, когда право нарушено, с целью восстановления.

Собрание, которого не было

Другая распространённая ситуация: в квитанции вдруг появляется новый тариф, обоснованный решением общего собрания, о котором вы ничего не знали. Только за 2025 год в суды общей юрисдикции поступило 2,8 млн исков, связанных со взысканием платы за жилплощадь и коммунальные услуги.

Действовать нужно по шагам. Сначала запросить в ТСЖ копию протокола общего собрания. Потом проверить его на признаки ничтожности: был ли кворум, входил ли вопрос о тарифе в повестку. Узнать у соседей — знали ли они о собрании. Собрание считается состоявшимся, если в нём участвовало более 50% собственников, а за изменение тарифа проголосовало более половины присутствующих. Если есть признаки подделки — подавать иск в районный суд. Срок исковой давности — шесть месяцев с момента, когда вы узнали о нарушении. Однако, предупреждает Лина Ткаченко, чтобы вернуть переплаченные деньги, нужно будет доказать экономическую необоснованность тарифа и всё равно оплатить фактические расходы, которое понесло ТСЖ или УК.

Если появился протокол общего собрания, которого фактически не было, необходимо идти в суд и отменять его. Иногда собственники помещений с поддельными протоколами бегут в полицию — это, конечно, делать надо, но для отмены такого решения общего собрания это не поможет, добавляет Татьяна Вепрецкая. После отмены решения можно обратиться в УК или ТСЖ за перерасчётом. Действующая организация должна учесть разницу в будущих периодах, а ушедшая — вернуть деньги в порядке, установленном общим собранием.

Оспорить собрание и пересмотреть размер оплаты возможно только после его отмены в судебном порядке. Либо, если управляющая организация решит не злоупотреблять правом, она добровольно сделает перерасчёт, подтверждает Сергей Костюченков.

УК Российской Федерации. Почему «управляйки» требуют все больше денег Подробнее

Платить за то, чем не пользуешься?

Третий болезненный вопрос — начисления за услуги, которые собственнику объективно не нужны: охрану, видеонаблюдение, благоустройство. Ответ зависит от того, принято ли решение общим собранием.

Здесь важно разделить общие услуги для всех и индивидуальные для одной квартиры. Например, услуги охраны устанавливаются для всех на общем собрании большинством голосов. Даже если собственник не хочет, чтобы в его доме была охрана, но большинством голосов принято решение о предоставлении такой услуги, она становится обязательной и он за нее обязан платить — объясняет Татьяна Вепрецкая.

Ещё короче этот принцип звучит так: в многоквартирном доме действует правило, когда меньшинство подчиняется большинству — формулирует Лина Ткаченко.

Собственник платить за услуги, которые ему объективно не нужны, не обязан, но в случае, если это история прошла в рамках общего собрания собственников, и большинство других собственников за эту историю проголосовало, то по закону собственник обязан соблюдать правила общежития и подчиняться решениям других собственников — дополняет Сергей Костюченков. По общедомовой нужде. Откуда берутся расценки в платежке ЖКХ? Подробнее

Суть дела

Суть дела, которое стало поводом для данной статьи, такова. ТСЖ взыскивало с собственников долг за жилищно-коммунальные услуги, но не смогло обосновать размер платы: у товарищества не было долгосрочного плана эксплуатации здания, перечня работ с объёмами и сметами, привязанных к конкретному дому. На чём основан расчёт — было неясно.

Верховный Суд РФ отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение. Суд указал, что управляющая организация должна доказывать фактическое оказание услуг, их необходимость конкретному многоквартирному дому и соответствие платы рыночной стоимости.

Чтобы не попадать в такие ситуации, считает Сергей Костюченков, нужно в обязательном порядке проводить оценку технического состояния здания и составлять комплексный план эксплуатации с конкретными объёмами, сроками и сметами. Когда эти документы утверждены на общем собрании собственников, назвать расчёт экономически необоснованным уже не получится никому.