Переплатили? Рассказываем, какие начисления за ЖКХ можно оспорить и когда

С управляющей компанией или ТСЖ спорит хотя бы раз почти каждый собственник жилья. Завышенные пени, непонятные тарифы, плата за услуги, которыми не пользуешься, — типичные поводы для конфликта. Все подробности — в материале aif.ru.
Пени — по закону, а не по желанию управляющих
Начнём с самого частого повода для спора — пеней за просрочку. Управляющая компания или ТСЖ не могут придумать ставку штрафа сами. Жилищный кодекс жёстко привязывает размер пеней к ключевой ставке Центробанка: 1/300 ставки — с 31-го по 90-й день просрочки, 1/130 — с 91-го дня. Ни договор, ни решение собрания, ни строчка в квитанции не могут эту норму изменить.
Размер пени установлен законом и не может быть увеличен договором, решением общего собрания, условиями договора управления, правилами управляющей организации либо платежным документом — подчёркивает эксперт Общественного совета при Минстрое РФ, директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.
Если собственник заметил неточность в расчёте, он может сначала обратиться в бухгалтерию ТСЖ. Возможно, там согласятся с ошибкой и пересчитают. Если договориться не получается — нужно обращаться в суд. Судья в рамках процесса проверяет математически расчеты, период начисления и применённую ставку рефинансирования на каждый день долга, — разъясняет президент Ассоциации АКОН Лина Ткаченко.
Коротко ту же мысль формулирует председатель Экспертного совета МОД «МОЙ УПРАВДОМ» Сергей Костюченков: управляющая компания пени выставлять по произвольной ставке по закону не имеет права, но следить за правильностью расчета должен собственник, потому что суд — это орган, в который обращаются, когда право нарушено, с целью восстановления.
Собрание, которого не было
Другая распространённая ситуация: в квитанции вдруг появляется новый тариф, обоснованный решением общего собрания, о котором вы ничего не знали. Только за 2025 год в суды общей юрисдикции поступило 2,8 млн исков, связанных со взысканием платы за жилплощадь и коммунальные услуги.
Действовать нужно по шагам. Сначала запросить в ТСЖ копию протокола общего собрания. Потом проверить его на признаки ничтожности: был ли кворум, входил ли вопрос о тарифе в повестку. Узнать у соседей — знали ли они о собрании. Собрание считается состоявшимся, если в нём участвовало более 50% собственников, а за изменение тарифа проголосовало более половины присутствующих. Если есть признаки подделки — подавать иск в районный суд. Срок исковой давности — шесть месяцев с момента, когда вы узнали о нарушении. Однако, предупреждает Лина Ткаченко, чтобы вернуть переплаченные деньги, нужно будет доказать экономическую необоснованность тарифа и всё равно оплатить фактические расходы, которое понесло ТСЖ или УК.
Если появился протокол общего собрания, которого фактически не было, необходимо идти в суд и отменять его. Иногда собственники помещений с поддельными протоколами бегут в полицию — это, конечно, делать надо, но для отмены такого решения общего собрания это не поможет, добавляет Татьяна Вепрецкая. После отмены решения можно обратиться в УК или ТСЖ за перерасчётом. Действующая организация должна учесть разницу в будущих периодах, а ушедшая — вернуть деньги в порядке, установленном общим собранием.
Оспорить собрание и пересмотреть размер оплаты возможно только после его отмены в судебном порядке. Либо, если управляющая организация решит не злоупотреблять правом, она добровольно сделает перерасчёт, подтверждает Сергей Костюченков.
Платить за то, чем не пользуешься?
Третий болезненный вопрос — начисления за услуги, которые собственнику объективно не нужны: охрану, видеонаблюдение, благоустройство. Ответ зависит от того, принято ли решение общим собранием.
Здесь важно разделить общие услуги для всех и индивидуальные для одной квартиры. Например, услуги охраны устанавливаются для всех на общем собрании большинством голосов. Даже если собственник не хочет, чтобы в его доме была охрана, но большинством голосов принято решение о предоставлении такой услуги, она становится обязательной и он за нее обязан платить — объясняет Татьяна Вепрецкая.
Ещё короче этот принцип звучит так: в многоквартирном доме действует правило, когда меньшинство подчиняется большинству — формулирует Лина Ткаченко.
Собственник платить за услуги, которые ему объективно не нужны, не обязан, но в случае, если это история прошла в рамках общего собрания собственников, и большинство других собственников за эту историю проголосовало, то по закону собственник обязан соблюдать правила общежития и подчиняться решениям других собственников — дополняет Сергей Костюченков.
Суть дела
Суть дела, которое стало поводом для данной статьи, такова. ТСЖ взыскивало с собственников долг за жилищно-коммунальные услуги, но не смогло обосновать размер платы: у товарищества не было долгосрочного плана эксплуатации здания, перечня работ с объёмами и сметами, привязанных к конкретному дому. На чём основан расчёт — было неясно.
Верховный Суд РФ отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение. Суд указал, что управляющая организация должна доказывать фактическое оказание услуг, их необходимость конкретному многоквартирному дому и соответствие платы рыночной стоимости.
Чтобы не попадать в такие ситуации, считает Сергей Костюченков, нужно в обязательном порядке проводить оценку технического состояния здания и составлять комплексный план эксплуатации с конкретными объёмами, сроками и сметами. Когда эти документы утверждены на общем собрании собственников, назвать расчёт экономически необоснованным уже не получится никому.