Защита прав покупателя. Сервис Домклик признан стандартом осмотрительности

Каждый год в судах оспаривается большое количество сделок с недвижимостью, а сумма исковых требований ежегодно превышает миллиарды рублей. Основные причины: мошенничество, банкротство, спорное наследство, заблуждение сторон, а также состояние продавца, не позволявшее ему осознавать значение своих действий. Поэтому до приобретения жилья важно убедиться в чистоте сделки. Сервис «Сделка с гарантией» предназначен для комплексных проверок и эффективной защиты прав покупателя.

Покупка квартиры на вторичном рынке — одна из самых дорогих и ответственных сделок в жизни человека. В юридических спорах ключевое значение приобретает оценка добросовестности покупателя и проявленной им должной осмотрительности. Под должной осмотрительностью понимается совокупность мер, которые покупатель предпринимает до заключения сделки, чтобы проверить обстоятельства продажи квартиры и снизить риск последующего оспаривания сделки в суде. При рассмотрении споров суды анализируют, насколько активно покупатель проверял историю владения имуществом и осознавал возможные правовые риски.

Суды разных инстанций РФ в своих решениях все чаще признают сервис «Сделка с гарантией» от Домклик признаком повышенной осмотрительности, доказывающим добросовестность покупателя.

Как работает сервис

«Сделка с гарантией» доступна при покупке вторичного жилья в ипотеку Сбербанка. Проверка включает анализ по сотням критериев:

обременения, ограничения, запреты, аресты и особые отметки на недвижимости;

наследственные риски;

сведения о банкротстве, задолженности по налогам, исполнительные производства;

судебные разбирательства с третьими лицами;

нарушения жилищного законодательства и землепользования;

риски сноса, признание дома аварийным, ограничения по объектам культурного наследия.

По итогам проверки выдаётся экспертное заключение: объект либо рекомендован к приобретению с рекомендациями по договору, либо не рекомендован — обнаружены риски, которые могут привести к утрате права собственности. Если объект не рекомендован, проверка другого объекта в рамках одной ипотечной сделки проводится бесплатно.

При положительном заключении покупатель получает сертификат гарантии на возмещение стоимости недвижимости при утрате права собственности. Максимальная сумма выплаты — до 50 млн рублей. При судебных спорах юрист консультирует и защищает интересы клиента.

Дополнительные преимущества

При заказе услуги предоставляется скидка на ставку по ипотечному кредиту: до 0,7 % при сумме кредита от 300 000 до 1 499 999,99 рублей и 0,3 % при сумме от 1 500 000 рублей и выше.

Сервис полезен как при самостоятельной покупке, так и при сделках с участием агента, нотариуса или застройщика. Он действует на всей территории Российской Федерации. Заказать услугу можно при подаче заявки в калькуляторе ипотеки или через ипотечного менеджера.

«Покупатель, который использует сервис „Сделка с гарантией“, получает не просто заключение юриста, а документально подтверждённый стандарт осмотрительности, который учитывается судами. Мы проверяем недвижимость и её собственника по многим критериям, от обременений и арестов до наследственных рисков и судебных споров с третьими лицами. Если объект рекомендован к покупке, выдаётся сертификат на возмещение его стоимости — до 50 млн рублей. А в случае судебного спора юрист оказывает содействие в защите интересов. Это комплексная защита, которая начинается до сделки и продолжается после неё», — отметила Алена Уварова, директор юридического департамента «Домклик» Сбербанка.