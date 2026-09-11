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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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20196

Застройщик и город. «ЕР» предлагает критерии соцобязательств в проектах КРТ

Фото: Кудрявицкий Эдуард / АиФ

Сегодня покупатели жилья оценивают не только квадратные метры и удобство планировки, но и то, насколько комфортной будет жизнь в новом районе: есть ли рядом школа, детский сад, поликлиника, спортивные площадки и прочие объекты. Социальная инфраструктура перестала быть «приятным дополнением», она стала обязательной частью любой застройки. Её наличие напрямую влияет на привлекательность проекта, качество городской среды и помогает формировать готовую полноценную территорию для жизни.

Построить и передать муниципалитету

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что партия предлагает определять социальные обязательства застройщика на старте комплексного развития территории. По его словам, практика, при которой застройщик в рамках комплексного развития территорий берёт на себя строительство социальных объектов с их последующей передачей муниципалитету, является перспективной.

По словам Владимира Якушева, такой подход позволяет одновременно обновлять городские кварталы, заранее обеспечивать их школами, детскими садами и прочей необходимой инфраструктурой. 

«Опыт показывает, что это эффективно работает на практике. Ключевой вопрос здесь — экономика проекта. Социальные обязательства нужно определять ещё на старте КРТ и заранее учитывать в финансовой модели. Застройщик должен понимать объём вложений, муниципалитет — сроки получения объекта. Иначе дополнительная нагрузка может поставить под удар саму концепцию и в конечном счёте сократить возможности для дальнейшего развития территории», — сказал он.

Реальные и экономически просчитанные обязательства

Владимир Якушев добавил, что партия предлагает определять конкретный перечень объектов, сроки их строительства и порядок передачи городу по каждому проекту. Он считает, что такой механизм даст всем сторонам чёткие ориентиры и строгие критерии, а семьям — понимание, какая инфраструктура появится вместе с новым жильём.

«Для партии это продолжение логики Народной программы: КРТ обеспечивает комплексное обновление городских территорий и повышение качества городской среды. При этом социальные обязательства должны быть реальными и экономически просчитанными — тогда подобная практика сможет масштабироваться и работать в разных регионах», — подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Он напомнил, что в Народной программе чётко прописано: при развитии городов и посёлков важно изначально принимать во внимание не только текущее состояние, но и будущие потребности в инфраструктуре рядом с жильём. Отдельное внимание в документе уделено соблюдению нормативов при проектировании социальных объектов — от школ и детских садов до спортивных площадок и иных учреждений, а также при формировании общей застройки территории.

«Поэтому социальная инфраструктура должна быть не последующим дополнением к КРТ, а частью его исходной модели», — заключил Владимир Якушев.
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НедвижимостьГородКРТстроительство жильязастройщик
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