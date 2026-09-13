Журналистка Рей выиграла суд по делу о клевете против Брижит Макрон

Французская журналистка Наташа Рей выиграла судебное разбирательство в апелляционном суде Парижа по делу о клевете, инициированному супругой президента Франции Брижит Макрон.

Об этом сообщил адвокат Франсуа Данглеан в социальной сети X*.

По его словам, Рей окончательно выиграла процесс о клевете. Других подробностей решения суда в публикации не приводится.

Журналистка получила известность после того, как публично поставила под сомнение пол Брижит Макрон.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявляла о наличии у нее доказательств в поддержку аналогичных утверждений о супруге французского президента. Эти заявления исходили от самой Оуэнс и не подтверждались независимой экспертизой.

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