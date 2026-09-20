Жесткое унижение Бербок: экс-главу МИД Германии высмеяли после ее заявлений

Отношение к экс-главе МИД Германии в стране неоднозначное по ряду причин, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru эксперт по Германии, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.

Напомним, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что жители Германии высмеивают бывшую главу МИД страны Анналену Бербок из-за ее заявлений и новой работы в США.

В интервью Handelsblatt она сообщила, что в ближайшие годы планирует преподавать в Колумбийском университете. По словам Нимайера, в Германии по этому поводу шутят, что Бербок якобы отправилась в Боготу - столицу Колумбии - искать Колумбийский университет.

Он также заявил, что в стране широко обсуждается невежество бывшего министра и что многие немцы не хотели бы ее возвращения в политику. В частности, Бербок ранее говорила о необходимости изменить политический курс России на «360 градусов».

«Отношение к Бербок в немецком обществе неоднозначное, поскольку не все считают, что внешняя политика в те годы, когда она возглавляла Министерство иностранных дел ФРГ, велась оптимальным способом. Многие остались недовольны тем, что она пыталась поставить на первое место ценностный элемент немецкой внешней политики, при этом ценностным он был зачастую именно в понимании партии “Союз 90/Зелёные”, членом которой она была», - пояснил эксперт.

Соколов отметил, что определенное недовольство Бербок вызвала и на посту председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Вторая причина - ее дальнейший карьерный трек в ООН. Ее переход туда явно был совершен по протекции. Иными словами, человек пользовался связями для того, чтобы выстраивать свою карьеру. Это тоже вызывает определенные негативные эмоции», - добавил специалист.

Ранее Мария Захарова высмеяла Бербок, назвавшую Гренландию частью ЕС.