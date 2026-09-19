Зеленский в ужасе: главные партнёры могут остановить помощь Украине

Отставка канцлера Германии Фридриха Мерца вряд ли поспособствует снижению военной помощи Украине, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru эксперт по Германии, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.

Напомним, издание Politico ранее сообщило, что Мерц может подать в отставку уже на этих выходных. Поводом может стать проведение выборов в Мекленбурге - Передней Померании и Берлине, где оппозиционная антимигрантская партия «Альтернатива для Германии» имеет шансы на громкую победу.

АдГ лидирует в опросах перед выборами, за них готовы проголосовать 37% избирателей. По мнению ряда экспертов, в случае провала на выборах ХДС (Христианско-демократического союза) давление на Мерца усилится настолько, что он будет вынужден уйти в отставку.

«Даже если отдельные положения помощи Украине со стороны Германии могут быть пересмотрены, то вряд ли это будет носить фундаментальный характер. В том числе, если преемником Мерца будет представитель ХДС Хендрик Вюст, которого чаще всего называют в этом ключе. Пока в немецком политическом мейнстриме сохраняется убежденность в том, что необходимо нанести России стратегическое поражение в ходе украинского конфликта. Для этого необходимо поддерживать Украину и ее Вооруженные силы всеми возможными средствами», - пояснил эксперт.

Ранее Лавров усомнился, что Мерц понимает, к чему призывает Германию.