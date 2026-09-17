Захарова объяснила запрет Латвии на въезд Овечкина и Кремлева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала данные о том, что хоккеисту Александру Овечкину и главе Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву запретили въезд в Латвию.

«Мне кажется, в этом есть что-то фрейдистское — у нее (главы МИД Латвии Байбы Браже — прим. ред.) был единственный шанс обратить их внимание на себя, и она им воспользовалась», — написала Мария Захарова в Telegram.

Отметим, ранее Байба Браже заявила, что решила включить Александра Овечкина и Умара Кремлева в список нежелательных лиц. Теперь им запрещен въезд в страну на неопределенный срок.