Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призыв главы немецкого внешнеполитического ведомства Йоханна Вадефуля к Москве начать переговоры по Украине. По ее оценке, заявления Берлина представляют собой ультиматум, замаскированный под дипломатические предложения.

Ранее Вадефуль заявил о необходимости для России признать невозможность добиться победы военным путем и перейти к диалогу. В ответ Захарова напомнила, что Германия с 2022 года направила Киеву 55 миллиардов евро на военные нужды, о чем ранее сообщал сам немецкий министр. Дипломат усомнилась в искренности стремления Берлина к мирному урегулированию.

Кроме того, представитель российского МИД обратила внимание на позицию немецкой стороны перед недавними переговорами в Абу-Даби. По ее словам, Берлин поставил под сомнение серьезность мирных намерений Москвы, охарактеризовав ее действия как демонстративные.

«Удобная конструкция: если Москва говорит о мире — значит, «показное мероприятие», если молчит — значит, не хочет. Тем временем от переговоров отказывалась именно Германия, устами Вадефуля называя их возможность «уступкой Москве», — подчеркнула Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, сообщил, что Россия ожидает от европейских представителей объяснений по поводу их участия в переговорах по Украине.