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Явка на выборах в Госдуму РФ составила 30,21% на 09:35 мск

Александр Подгорчук / РИА Новости
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

К 9:35 по московскому времени явка избирателей на выборах в Государственную Думу достигла отметки 30,21%. Об этом сообщается на сайте ЦИК РФ.

«Ход голосования по федеральному округу - 30,21%», - указано на сайте.

Единый день голосования начался в России накануне. Как отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, избирательный процесс стартовал в обычном, плановом режиме. Сами выборы будут продолжаться до 20 сентября.

В списке участников по федеральному избирательному округу значатся следующие политические партии: «Единая Россия», ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».

Всего запланировано проведение более 2,2 тысяч избирательных кампаний различного масштаба. В ходе этих процессов граждане определят, кто займет 20,7 тысяч депутатских мандатов и должностей глав административных образований.

Подавляющее большинство избирательных пунктов будет работать с восьми утра до восьми вечера. Для некоторых участков, расположенных в приграничных зонах, сделано исключение — там период голосования сокращен. Одновременно с этим в 33 регионах страны организовано дистанционное электронное голосование.

За ходом выборов следят более 380 тысяч наблюдателей. В их числе свыше тысячи граждан иностранных государств, представляющих 133 страны и 13 международных организаций.
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