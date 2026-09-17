Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 1 минута
70

WP: Канада может попасть в «тиски брюссельских бюрократов»

ru.freepik.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Аналитики американского издания The Washington Post выразили обеспокоенность по поводу курса Оттавы на укрепление связей с Брюсселем в условиях обострения торгового конфликта с Вашингтоном. По их мнению, подобный внешнеполитический маневр может обернуться для Канады непредвиденными последствиями.

«Канада по понятным причинам не хочет быть 51-м штатом, но становиться 28-м членом Европейского союза было бы безрассудным», — подчеркивается в редакционной статье.

Авторы материала указывают, что углубление интеграции с ЕС неизбежно приведет к усилению влияния Брюсселя на торговую политику и систему регулирования в Канаде. Это, в свою очередь, может подорвать национальный суверенитет страны, предупреждают эксперты.

При этом газета не исключает, что динамика отношений между Оттавой и Вашингтоном может измениться после смены американской администрации в январе 2029 года. К тому моменту, полагают авторы, обе стороны смогут в полной мере осознать масштаб последствий текущей торговой войны.

Ранее стало известно, что Канада и Евросоюз активно прорабатывают дальнейшие шаги по сближению в преддверии саммита, запланированного на конец октября в Монреале. Об этом сообщала газета The New York Times.

Кроме того, издание The Washington Times информировало, что президент США Дональд Трамп пригрозил ввести высокие пошлины против ЕС, если европейские лидеры предоставят Канаде статус ассоциированного члена союза и эти действия будут расценены как недружественные.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаКанадаЕС
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть