WP: Канада может попасть в «тиски брюссельских бюрократов»

Аналитики американского издания The Washington Post выразили обеспокоенность по поводу курса Оттавы на укрепление связей с Брюсселем в условиях обострения торгового конфликта с Вашингтоном. По их мнению, подобный внешнеполитический маневр может обернуться для Канады непредвиденными последствиями.

«Канада по понятным причинам не хочет быть 51-м штатом, но становиться 28-м членом Европейского союза было бы безрассудным», — подчеркивается в редакционной статье.

Авторы материала указывают, что углубление интеграции с ЕС неизбежно приведет к усилению влияния Брюсселя на торговую политику и систему регулирования в Канаде. Это, в свою очередь, может подорвать национальный суверенитет страны, предупреждают эксперты.

При этом газета не исключает, что динамика отношений между Оттавой и Вашингтоном может измениться после смены американской администрации в январе 2029 года. К тому моменту, полагают авторы, обе стороны смогут в полной мере осознать масштаб последствий текущей торговой войны.

Ранее стало известно, что Канада и Евросоюз активно прорабатывают дальнейшие шаги по сближению в преддверии саммита, запланированного на конец октября в Монреале. Об этом сообщала газета The New York Times.

Кроме того, издание The Washington Times информировало, что президент США Дональд Трамп пригрозил ввести высокие пошлины против ЕС, если европейские лидеры предоставят Канаде статус ассоциированного члена союза и эти действия будут расценены как недружественные.