В Днепропетровской области боевик 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыл из боевого оружия огонь по подросткам. Об очередном преступлении украинских военных сообщают СМИ «незалежной».

Мешали отдыхать

По информации прессы, инцидент произошел в Каменском районе. Дети ездили по улице на мопеде, что сильно не понравилось боевику — шум мешал ему отдыхать.

Когда подростки в очередной раз проезжали мимо дома военного, тот схватил автомат и несколько раз прицельно выстрелил. Один из ребят получил проникающее ранение грудной клетки. К счастью, вызванные врачи прибыли оперативно, и парню удалось спасти жизнь.

Стрелка, естественно, задержали. Только вместо тюрьмы он, скорее всего, уедет на передовую, где сгинет в первом же «мясном» штурме.

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Бил ногами по голове

Еще одно преступление военных зафиксировано недавно в той же Днепропетровской области. Здесь отличился боевик 128-й бригады.

Приехав в отпуск, он остановился на постой у 74-летней женщины. В какой-то момент между ними случился конфликт, и военный жестоко расправился с бабушкой. Сначала изувер ударом кулака повалил жертву на пол, а затем нанес несколько ударов ногами по голове.

Женщина потеряла сознание. Возможно, ее еще можно было спасти, если бы вовремя вызвать скорую, но убийца делать этого не собирался, а просто сбежал. Пострадавшая так и умерла на полу, а боевика удалось задержать по горячим следам.

Напомним, что украинские военные стали постоянными «героями» криминальной хроники у себя в стране. Например, в августе в Одессе боевик ВСУ во время ссоры насмерть забил свою сожительницу. После чего завернул тело в кусок линолеума, положил на диван и еще несколько дней жил с трупом в одной квартире. Убитую обнаружила мать военного, которая пришла проведать сына.