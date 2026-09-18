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Золотовалютные резервы: точное название, что входит, где находится

Категория:  Международные отношения
Ответ редакции
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Золотовалютные резервы — один из ключевых индикаторов финансовой устойчивости государства. От их объема и структуры зависит способность страны выполнять внешние обязательства, сглаживать колебания курса национальной валюты и противостоять кризисам. При этом само понятие, которое мы привыкли использовать в быту, не совсем точно отражает реальный состав этих активов.

Почему называть резервы «золотовалютными» — не совсем верно?

В официальной статистике и документах Банка России используется термин «международные резервы». Название «золотовалютные резервы» (ЗВР) — это устоявшееся, но упрощенное обозначение. Дело в том, что в состав резервов входят не только золото и иностранная валюта, но и другие активы, которые невозможно отнести к этим двум категориям. Именно поэтому международные резервы — более точный и полный термин, соответствующий методологии Международного валютного фонда.

Сейчас международные резервы России формируются в основном за счет физического золота и валют дружественных стран.
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Что входит в состав международных резервов России?

Согласно классификации Банка России, международные резервы включают четыре основных компонента:
  • Монетарное золото — золотые слитки и монеты с пробой металла не ниже 995/1000, находящиеся в распоряжении Банка России и Правительства РФ. В эту категорию включается как золото в хранилище, так и находящееся в пути и на ответственном хранении, в том числе за границей.
  • Активы в иностранной валюте — депозиты в зарубежных банках, ценные бумаги иностранных государств и международных организаций, а также наличные деньги в иностранной валюте.
  • Специальные права заимствования (СДР) — искусственное резервное платежное средство, эмитируемое МВФ. Стоимость СДР привязана к корзине из пяти ключевых мировых валют. СДР распределяются между странами пропорционально их квотам и находятся на счете страны в Департаменте СДР Фонда.
  • Резервная позиция в МВФ — это деньги, которые Россия может быстро получить от Международного валютного фонда без дополнительных условий: это часть взноса России в общий фонд МВФ, которую можно забрать в любой момент, плюс те суммы, которые МВФ должен России по специальным соглашениям о займах.

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Где находятся международные резервы РФ?

Место хранения разных компонентов резервов существенно различается. Все монетарное золото международных резервов России хранится в хранилищах Центробанка на территории страны. Значительная часть валютных активов размещена за рубежом. В бельгийском депозитарии Euroclear находится €193 млрд замороженных российских активов, из которых €180 млрд принадлежат Центробанку РФ. После введения санкций эти средства были заблокированы. По оценкам, на Западе заморожены активы российского ЦБ на сумму около $300 млрд. При этом под ограничения не подпала та часть резервов, которая хранится в России (золото) или в юрисдикциях, не присоединившихся к санкциям; по данным «Интерфакса», под санкции не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Детальную информацию о том, где именно размещены другие компоненты резервов, Банк России не раскрывает в целях финансовой безопасности.

Источники:

https://www.cbr.ru/

https://www.garant.ru/

https://interfax.com/

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