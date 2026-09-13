Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: 2 минуты
278

WP: демократы намерены расследовать дела Трампа после промежуточных выборов

www.globallookpress.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Демократы в Палате представителей США готовятся к серии масштабных расследований в отношении президента Дональда Трампа, если партия добьется успеха на осенних промежуточных выборах. Об этом представители демократов рассказали The Washington Post.

По словам конгрессменов, предполагаемые проверки могут затронуть увеличение состояния Трампа во время пребывания в Белом доме, преобразование федерального правительства и действия администрации в отношении политических противников президента.

Конгрессмен Роберт Гарсия заявил, что возможный объем нарушений потребует значительных ресурсов со стороны Палаты представителей. При этом некоторые демократы призвали коллег не делать заранее чрезмерных заявлений о возможных результатах будущих расследований.

Как пишет The Washington Post, Белый дом уже готовится противодействовать инициативам демократов. Пресс-секретарь администрации Оливия Уэйлс заявила, что у оппозиции якобы нет программы по улучшению жизни американцев, а ее основная цель — препятствовать политике Трампа и необоснованно атаковать президента.

Одним из направлений возможных проверок могут стать сделки в горнодобывающей и энергетической сферах. Конгрессмен Джаред Хаффман намерен изучить соглашения, которые, по его мнению, могли принести выгоду сторонникам Трампа.

В частности, The Washington Post пишет о предложении администрации заключить с немецкой энергетической компанией сделку на $1,2 млрд в обмен на отказ от морских ветровых лизингов. Согласно описанию издания, компания должна направить большую часть полученных средств на проект по производству сжиженного природного газа в Луизиане, связанный с донором Трампа.

Хаффман назвал подобную практику злоупотреблением государственными средствами и заявил, что фонд мировых соглашений используется администрацией как своеобразный источник денег вне обычного контроля.

Ранее Axios сообщал о снижении популярности Трампа на фоне проблем, связанных с войной, тарифами и его отношением к историческим памятникам. Согласно опросу Quinnipiac, проведенному на прошлой неделе, уровень одобрения работы президента опустился до 32%. При этом 68% опрошенных считают, что Трамп уделяет недостаточно внимания проблемам, с которыми сталкивается большинство американцев.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаВ миреДональд Трампдемократы США
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть