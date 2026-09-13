WP: демократы намерены расследовать дела Трампа после промежуточных выборов

Демократы в Палате представителей США готовятся к серии масштабных расследований в отношении президента Дональда Трампа, если партия добьется успеха на осенних промежуточных выборах. Об этом представители демократов рассказали The Washington Post.

По словам конгрессменов, предполагаемые проверки могут затронуть увеличение состояния Трампа во время пребывания в Белом доме, преобразование федерального правительства и действия администрации в отношении политических противников президента.

Конгрессмен Роберт Гарсия заявил, что возможный объем нарушений потребует значительных ресурсов со стороны Палаты представителей. При этом некоторые демократы призвали коллег не делать заранее чрезмерных заявлений о возможных результатах будущих расследований.

Как пишет The Washington Post, Белый дом уже готовится противодействовать инициативам демократов. Пресс-секретарь администрации Оливия Уэйлс заявила, что у оппозиции якобы нет программы по улучшению жизни американцев, а ее основная цель — препятствовать политике Трампа и необоснованно атаковать президента.

Одним из направлений возможных проверок могут стать сделки в горнодобывающей и энергетической сферах. Конгрессмен Джаред Хаффман намерен изучить соглашения, которые, по его мнению, могли принести выгоду сторонникам Трампа.

В частности, The Washington Post пишет о предложении администрации заключить с немецкой энергетической компанией сделку на $1,2 млрд в обмен на отказ от морских ветровых лизингов. Согласно описанию издания, компания должна направить большую часть полученных средств на проект по производству сжиженного природного газа в Луизиане, связанный с донором Трампа.

Хаффман назвал подобную практику злоупотреблением государственными средствами и заявил, что фонд мировых соглашений используется администрацией как своеобразный источник денег вне обычного контроля.

Ранее Axios сообщал о снижении популярности Трампа на фоне проблем, связанных с войной, тарифами и его отношением к историческим памятникам. Согласно опросу Quinnipiac, проведенному на прошлой неделе, уровень одобрения работы президента опустился до 32%. При этом 68% опрошенных считают, что Трамп уделяет недостаточно внимания проблемам, с которыми сталкивается большинство американцев.