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В Сеуле заявили, что КНДР запустила еще одну ракету

freepik.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил о новом запуске неопознанного снаряда со стороны КНДР. Об этом передало агентство Yonhap.

Ранее 20 сентября около 15:00 по местному времени (09:00 мск) из района Вонсана в направлении Японского моря был произведен пуск, который южнокорейские военные предварительно идентифицировали как баллистическую ракету малой дальности. По их оценке, она пролетела около 450 км.

Первоначально этот запуск также называли пуском неопознанного снаряда. Управление безопасности на море Японии, в свою очередь, сообщало о предположительном запуске еще одной баллистической ракеты КНДР.

Ранее японские власти уже заявляли о ракетном пуске со стороны Пхеньяна. По данным телеканала NHK, снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.
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ПолитикаВ миреЮжная Кореязапуск ракетыКНДР
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