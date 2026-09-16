Уважаемый западный партнер. Канада пошла торговой войной на США

Канада объявила нефтяную войну Дональду Трампу. Перед выборами в США, где республиканской партии Трампа грозит поражение, канадцы перенаправляют поставки топлива вместо США в Китай. Это ведет к росту цен на топливо внутри США и еще сильнее снижает шансы республиканцев на победу.

Перенаправление потоков

США всегда были важным рынком для канадских нефтяников. На Штаты приходилось до 80-90 % нефтяного экспорта страны кленового листа. Для американцев эти поставки были очень выгодны, поскольку дешевая канадская нефть доставалась им с большим дисконтом.

Однако в течение всего этого года поставки начали равномерно падать, потому что канадцы нашли нового богатого покупателя — Китай. Последний начал искать альтернативы поставкам топлива с Ближнего Востока, которые были нарушены войной.

Особенно большое падение экспорта было летом, а в сентябре поставки упадут аж на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с тем же периодом прошлого года.

И для американских властей это происходит очень невовремя. В стране бушует топливный кризис, а совсем скоро в США пройдут выборы в Конгресс, которые республиканская партия Дональда Трампа таким темпом может и проиграть. На разрыв. В США скупают туалетную бумагу из-за торговой войны с Канадой Подробнее

В США топливный кризис

Цены на дизель уже бьют исторические рекорды. В некоторых штатах, особенно на Западном побережье, они уже больше 7 долларов за галлон. Не лучше обстоят дела и с обычным бензином. Средняя цена по США уже подбирается к историческом максимумам в районе 5 долларов. В некоторых штатах она уже больше.

Для Америки, где не развит общественный транспорт, и машина — это основное средство передвижения, такое повышение цен очень больно бьет по бюджетам американских семей. Кроме того, рост цен на топливо означает и продовольственную инфляцию. Из-за дороговизны топлива уже начали ощущать на себе давление авиакомпании, которые сокращают внутренние рейсы. Несколько компаний просто обанкротились.

Американские власти обещают налогоплательщикам, что ситуация стабилизируется. Однако на рынках обещаниям Белого дома не верят. Ведь конфликт на Ближнем Востоке продолжается, Иран все еще бьет по нефтяным танкерам в Ормузском проливе, через который нефть шла в том числе и в США. А теперь еще и Канада сокращает поставки. Деваться некуда. Трамп возобновил переговоры из-за топливного кризиса в США Подробнее

Канадские действия могут быть продиктованы политикой

В начале второго срока Трамп объявил, что Канада должна стать американским штатом. В Оттаве идею не поняли. Затем ком американо-канадских проблем начал нарастать не по дням, а по часам. Трамп вводил против канадских товаров пошлины, претендовал на отдельные канадские провинции, поддерживая там сепаратистов, а также односторонне переименовывал канадские географические объекты (так озеро Онтарио стало озером Америка).

Канадский премьер Майкл Карни в ответ объявил, что если американские «партнеры» теперь так видят взаимодействие между двумя странами, то Канада тоже не будет сдерживаться. Поэтому вполне вероятно, что в канадском решении отправлять нефть в Китай есть не только экономические причины (китайцы банально платят больше), но и политические.

«В канун выборов Белый дом стараются дожимать практически все — от Ирана до Канады. Пространство для манёвра же сейчас у Трампа сжимается на глазах. В последних опросах отрыв демократов от республиканцев растёт. Первые более чем уверены в своих возможностях забрать обе палаты Конгресса», — отмечает политолог-американист Малек Дудаков. И как знать, не приведет ли канадская тактика к успеху, ведь имея оппозиционный Конгресс, Трампу станет гораздо сложнее принимать любые решения.