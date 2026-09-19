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США хотят потратить более $100 млн на почти неиспользуемый аэропорт Мидуэй

freepik.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Власти США оценивают более чем в 100 миллионов долларов стоимость реконструкции аэропорта на атолле Мидуэй в Тихом океане. Об этом пишет AeroTelegraph.

Регулярного пассажирского сообщения с атоллом нет, а воздушные суда приземляются там крайне редко. По данным Федерального управления гражданской авиации США, с 2003 по 2021 год на Мидуэй были перенаправлены всего 11 гражданских и военных самолетов.

При этом взлетно-посадочная полоса длиной около 2,4 километра в ближайшие годы потребует серьезной реконструкции. Аэропорт сохраняют в первую очередь для обеспечения безопасности транстихоокеанских перелетов.

Аэропорт сохраняют ради безопасности транстихоокеанских перелетов. Мидуэй используется как запасной аэродром при планировании десятков тысяч рейсов в год: в случае технической проблемы самолет может уйти туда на посадку. 

Если аэропорт потеряет необходимую сертификацию, авиакомпаниям придется прокладывать часть маршрутов с учетом более удаленных запасных аэродромов, что может увеличить продолжительность полетов и расход топлива.

Сейчас на поддержание аэропорта в минимально работоспособном состоянии ежегодно направляют около 5,1 миллиона долларов. Однако в FAA предупреждают, что этих средств недостаточно. Более 100 миллионов долларов, по оценке властей, потребуется на обновление покрытия взлетно-посадочной полосы и ремонт береговой защитной стены.

При этом окончательное решение о финансировании реконструкции пока не принято.
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ПолитикаВ миреаэропортТихий океанавиацияМидуэйСША
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