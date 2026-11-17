Весь личный состав французского полицейского подразделения CRS 8, отвечающего за пресечение массовых беспорядков, оформил больничные листы в день общенациональных профсоюзных акций. Об этом сообщил телеканал BFMTV, материал перевел aif.ru.

По словам одного из сотрудников, пожелавшего сохранить анонимность, внутри коллектива сформировалось «общее чувство недовольства».

Одновременная запись всех стражей правопорядка на медицинские консультации именно в день протестов расценивается источниками как своеобразный жест отчаяния.

«Во время последних четырех демонстраций в Париже мы стояли в оцеплении вокруг площади Нации», — отметил собеседник телеканала.

Он добавил, что профильной задачей данного формирования является не статичное оцепление на протяжении нескольких месяцев, а оперативное развертывание и быстрое реагирование на нарушения правопорядка.

Ранее сообщалось, что в Париже еще 80 тысяч человек могут выйти на забастовку.