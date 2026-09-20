Скандал в США. Конгрессвумен обвинили в фиктивном браке с родным братом

Член Палаты представителей США Ильхан Омар оказалась в центре нового скандала из-за обвинений в фиктивном браке. Глава американского Министерства внутренней безопасности (DHS) заявил, что расследование продолжается, и конгрессвумен может грозить потеря гражданства и высылка.

Обвинение без установленного факта

Поводом для нового витка истории стало заявление Марквейна Маллина на съезде Республиканской партии в Далласе. В интервью консервативному ведущему Бенни Джонсону глава DHS заявил, что Омар якобы вышла замуж за своего брата, чтобы помочь ему попасть в США. По словам Маллина, расследование продолжается и может затронуть иммиграционную историю других членов семьи политика. При этом публичного судебного решения, устанавливающего, что Ахмед Нур Саид Эльми является братом Омар, или что брак был фиктивным, нет. Сама конгрессвумен на протяжении многих лет отвергает это обвинение. В 2016 году она называла утверждения о родстве «абсурдными и оскорбительными».

Омар родилась в Сомали и приехала в США в детстве. Гражданство она получила в 2000 году, в 17 лет. В 2009 году она зарегистрировала брак с Эльми, гражданином Великобритании, а в 2017 году развелась с ним. В январе 2018 года Омар вышла замуж за Ахмеда Хирси. Ильхан Омар связала нападение на себя с риторикой Трампа Подробнее

Старая история

Версия о фиктивном браке появилась в публичном поле еще много лет назад. Сторонники версии ссылались на несоответствия в биографических данных и сведения о том, что Эльми якобы назывался братом Омар в сомалийской общине. Однако эти утверждения сами по себе не подтверждают ни родства, ни мошенничества.

История получила новый импульс при Дональде Трампе. Еще в 2019 году он призывал расследовать обстоятельства брака Омар. В 2026 году президент вновь говорил, что считает версию о браке с братом правдоподобной. Вице-президент Джей Ди Вэнс также обвинял ее в иммиграционном мошенничестве. Омар все обвинения отвергает.

Само подозрение в фиктивном браке не означает автоматической депортации гражданина США. Минюст США в 2026 году действительно активизировал дела о лишении гражданства натурализованных американцев. По закону гражданство может быть отменено, если оно было получено незаконно либо при сокрытии существенных обстоятельств или умышленном предоставлении ложных сведений. Поэтому для Омар недостаточно слов министра. Власти должны доказать нарушения в процессе получения иммиграционного статуса или гражданства, после чего вопрос может перейти в суд. Маллин пока говорит лишь о продолжающемся расследовании.ф