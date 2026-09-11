Пособники вооруженных сил Украины в очередной раз пробили дно. В этот раз учитель информатики из Хмельницкой области решил создать «гаражную мастерскую», производящую военные товары для дроноводов врага прямо в здании школы, где продолжается учебный процесс, сообщили хакеры из группы «Берегини».
Собирают сбросы руками детей
Как отмечается, производство решили наладить в Лицее № 2 в городе Городок Хмельницкой области. Некие общественники из местной организации «Княгиня Ольга» поставили в здании 3D-принтер и стали там изготавливать приспособления для сброса боеприпасов с квадрокоптера. На кадры попали пластиковые корпуса для взрывчатки и накольники. Кроме того, в документах фигурирует и производство корпусов для противопехотных мин и компонентов для FPV-дронов.
«А что, очень удобно: за аренду помещения платить не надо, за электричество платить не надо. Опять же, школьники могут закладывать сырьё в аппарат и упаковывать готовые изделия в коробки», — резко высказываются авторы в сторону затеи врага.
При этом единственное, о чем все эти сторонники ВСУ думать не хотят, это о детях, напоминается в посте, ведь такое производство расходников для дронов становится законной целью, по которой ВС РФ могут нанести удар.
«Использовать детей как прикрытие — отвратительно! И мы знаем, что учитель Городетского лицея об этом очень скоро сильно пожалеет, а вместе с ним и те, кто давал на это разрешение», — подчеркивается в посте.
К слову, судя по приложенным материалам, назвать показухой подобные поставки невозможно. На кадрах видны сотни готовых корпусов, которые поставляются в разные части. Среди тех, которые упомянуты, — 21 бригада и 8-й полк ССО. Причем последний воюет в районе Краматорска, куда, судя по данным, и отправляется груз.
Заметна и интересная деталь. Поставки такого добра осуществляются «Новой поштой», той самой организацией, склады и терминалы которой ВС РФ регулярно выжигают по всей Украине. Так что, получается, это становится очередным примером чисто армейских поставок.
Норма прикрываться детьми
Впрочем, для врага уже стало нормой прикрываться детьми или любыми гражданскими для того, чтобы реализовывать свои военные интересы. В качестве примера можно привести взрыв в поселке Миле, где после удара ВС РФ произошла детонация боеприпасов, которые разместили на складе в частном секторе.
Как сейчас выясняется, это был осознанный шаг некоего руководителя одного из подразделений СБУ. Вояка, осознавая, что старое овощехранилище находится рядом с гражданским сектором, приказал сделать из него склад оружия. Кроме того, он не предпринял никаких мер, чтобы сократить возможный ущерб от взрыва. Даже сами боеприпасы там лежали штабелями.
В итоге все произошло закономерно. ВС РФ вычислили чисто военный объект и поразили его. В результате произошла вторичная детонация, а снаряды начали разлетаться по всему поселку. Из-за этого погибли гражданские. Вот только врагу на такое плевать.
Как ранее замечал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин, СБУ и любые другие армейские структуры не смотрят на судьбы гражданского населения. Им нет дела до того, кто из-за них погибнет. «Вспомните, как противник размещал ПВО в жилых кварталах и вел огонь из них. Или как он в других случаях прикрывался людьми. Все это напоминает тактику Третьего рейха, который в прошлом веке делал те же самые вещи. И точно так же, как и нацистов, современных террористов из Киева не интересует судьба людей, они целенаправленно идут на подобное», — отмечал он в беседе.
К слову, ранее именно из-за таких действий врага ВС РФ начали атаковать площадки с фурами в приграничных регионах. Нашей работе по транспорту предшествовали кадры противника, где он отразил подготовку и применение ударных БПЛА, которые стартовали прямо из гражданских тонаров.
Возмущаться пытались на Украине и из-за удара по киностудии имени Довженко. Вот только на кадрах сгоревших после наших атак павильонов, которые потом стыдливо подтерли, оказались заметны крылья и компоненты ударных дронов врага.