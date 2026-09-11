Щит из детей. Хакеры раскрыли, как в школе Украины собирают корпуса для мин

Пособники вооруженных сил Украины в очередной раз пробили дно. В этот раз учитель информатики из Хмельницкой области решил создать «гаражную мастерскую», производящую военные товары для дроноводов врага прямо в здании школы, где продолжается учебный процесс, сообщили хакеры из группы «Берегини».

Собирают сбросы руками детей

Как отмечается, производство решили наладить в Лицее № 2 в городе Городок Хмельницкой области. Некие общественники из местной организации «Княгиня Ольга» поставили в здании 3D-принтер и стали там изготавливать приспособления для сброса боеприпасов с квадрокоптера. На кадры попали пластиковые корпуса для взрывчатки и накольники. Кроме того, в документах фигурирует и производство корпусов для противопехотных мин и компонентов для FPV-дронов.

«А что, очень удобно: за аренду помещения платить не надо, за электричество платить не надо. Опять же, школьники могут закладывать сырьё в аппарат и упаковывать готовые изделия в коробки», — резко высказываются авторы в сторону затеи врага.

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При этом единственное, о чем все эти сторонники ВСУ думать не хотят, это о детях, напоминается в посте, ведь такое производство расходников для дронов становится законной целью, по которой ВС РФ могут нанести удар.

«Использовать детей как прикрытие — отвратительно! И мы знаем, что учитель Городетского лицея об этом очень скоро сильно пожалеет, а вместе с ним и те, кто давал на это разрешение», — подчеркивается в посте.

К слову, судя по приложенным материалам, назвать показухой подобные поставки невозможно. На кадрах видны сотни готовых корпусов, которые поставляются в разные части. Среди тех, которые упомянуты, — 21 бригада и 8-й полк ССО. Причем последний воюет в районе Краматорска, куда, судя по данным, и отправляется груз.

Заметна и интересная деталь. Поставки такого добра осуществляются «Новой поштой», той самой организацией, склады и терминалы которой ВС РФ регулярно выжигают по всей Украине. Так что, получается, это становится очередным примером чисто армейских поставок.

Удар по логистике ВСУ. Фото: кадр видео

Норма прикрываться детьми

Впрочем, для врага уже стало нормой прикрываться детьми или любыми гражданскими для того, чтобы реализовывать свои военные интересы. В качестве примера можно привести взрыв в поселке Миле, где после удара ВС РФ произошла детонация боеприпасов, которые разместили на складе в частном секторе.

Как сейчас выясняется, это был осознанный шаг некоего руководителя одного из подразделений СБУ. Вояка, осознавая, что старое овощехранилище находится рядом с гражданским сектором, приказал сделать из него склад оружия. Кроме того, он не предпринял никаких мер, чтобы сократить возможный ущерб от взрыва. Даже сами боеприпасы там лежали штабелями.

В итоге все произошло закономерно. ВС РФ вычислили чисто военный объект и поразили его. В результате произошла вторичная детонация, а снаряды начали разлетаться по всему поселку. Из-за этого погибли гражданские. Вот только врагу на такое плевать.

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Как ранее замечал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин, СБУ и любые другие армейские структуры не смотрят на судьбы гражданского населения. Им нет дела до того, кто из-за них погибнет. «Вспомните, как противник размещал ПВО в жилых кварталах и вел огонь из них. Или как он в других случаях прикрывался людьми. Все это напоминает тактику Третьего рейха, который в прошлом веке делал те же самые вещи. И точно так же, как и нацистов, современных террористов из Киева не интересует судьба людей, они целенаправленно идут на подобное», — отмечал он в беседе.

К слову, ранее именно из-за таких действий врага ВС РФ начали атаковать площадки с фурами в приграничных регионах. Нашей работе по транспорту предшествовали кадры противника, где он отразил подготовку и применение ударных БПЛА, которые стартовали прямо из гражданских тонаров.

Возмущаться пытались на Украине и из-за удара по киностудии имени Довженко. Вот только на кадрах сгоревших после наших атак павильонов, которые потом стыдливо подтерли, оказались заметны крылья и компоненты ударных дронов врага.