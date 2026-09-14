Сила ночного удара возмездия показала, что Россия не собирается снижать интенсивность ударов по украинской «военке». Причём речь идёт о широком спектре целей, список которых постоянно расширяется. Любой объект, тем или иным способом работающий на ВСУ, тут же попадает в список потенциальных целей и затем уничтожается. Разница только в одном: прилетит по нему баллистический «Искандер-М», или разнесёт вдребезги реактивный беспилотник.

Выжигаем дотла

«Россия долго, возможно, даже слишком долго вела себя по-джентельменски, — считает военный эксперт, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян. — Террористический режим в Киеве окончательно обнаглел. Решил, что под крылом НАТО ему всё возможно. Вот сейчас и получает по заслугам».

Военный эксперт обратил внимание, что раковая опухоль украинского терроризма заразила всё государство. Все заводы и производства на Украине выпускают продукцию для ВСУ, все склады крупных логистических компаний сотрудничают с ВСУ, принимая на хранение военные грузы, в том числе взрывоопасные. Энергосистема, морские, железнодорожные и автомобильные перевозки работают на одно — войну, «дровишек» в огонь которой подбрасывает коллективный Запад.

Удары по Причерноморью, портам Одесса, Южный, Черноморск (Ильичёвск), Рени, Измаил, Килия, морским судам с грузами НАТО, морская блокада — всё это является частью масштабной военной операции по уничтожению террористического анклава в Европе. В Одессе ударами возмездия были сожжены три логистических центра, где складировались военные грузы перед переброской на передовую. Тут же были комплектующие к беспилотникам, склады со снарядами и ракетами. Всем памятные взрывы складов под Киевом, которые размещались в жилых кварталах населённых пунктов. От складов не осталось камня на камне, а дома в посёлках стоят без крыш и окон.

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Киев в огненном кольце

В течение ночи ВС РФ наносили удары возмездия по целям в Киеве и пригородах. Взрывы гремел в Броварах, Борисполе, Василькове, Обухове. Били и по военным целям в самом Киеве.

Военный эксперт Владимир Ераносян считает, что в столице киевского режима ещё есть важные цели, которые надо уничтожать: промышленные площадки для сборки БПЛА, в том числе и дальнего радиуса действия, которые участвуют в атаках на гражданские объекты в глубине России. «Это можно остановить только уничтожением режима Зеленского», — объясняет эксперт.