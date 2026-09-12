Более трети городов и общин Германии сохраняют неформальные связи с российскими городами-побратимами, несмотря на ухудшение двусторонних отношений на фоне конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного медиагруппой RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Журналисты опросили около 100 немецких муниципалитетов, имеющих партнерские связи с Россией. В материале отмечается, что затяжной политический кризис существенно осложняет взаимодействие, однако местные власти не стремятся к полному разрыву контактов.

«В общей сложности 39% опрошенных муниципалитетов сообщили, что после начала конфликта на Украине у них были неофициальные контакты с Россией», — цитирует издание результаты исследования.

По данным RND, в небольших населенных пунктах взаимодействие часто поддерживается силами местных русско-германских общин. В их деятельности участвуют бывшие педагоги, сотрудники администраций и прихожане храмов. Крупные города также отклоняют инициативы о полном прекращении побратимских отношений, даже если официальное сотрудничество фактически заморожено.

Согласно полученным данным, с момента начала конфликта активисты из пяти немецких муниципалитетов принимали делегации из российских городов-побратимов. В частности, в мае 2024 года представители русско-германского общества города Эттлинген посетили Гатчину.

Кроме того, опрос выявил, что 42% респондентов выступают за возобновление полноценного взаимодействия с российскими партнерами после нормализации обстановки и урегулирования конфликта.

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