Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: 1 минута
129

RND: более трети немецких городов сохраняют неформальные связи с РФ

pxhere.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Более трети городов и общин Германии сохраняют неформальные связи с российскими городами-побратимами, несмотря на ухудшение двусторонних отношений на фоне конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного медиагруппой RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Журналисты опросили около 100 немецких муниципалитетов, имеющих партнерские связи с Россией. В материале отмечается, что затяжной политический кризис существенно осложняет взаимодействие, однако местные власти не стремятся к полному разрыву контактов.

«В общей сложности 39% опрошенных муниципалитетов сообщили, что после начала конфликта на Украине у них были неофициальные контакты с Россией», — цитирует издание результаты исследования.

По данным RND, в небольших населенных пунктах взаимодействие часто поддерживается силами местных русско-германских общин. В их деятельности участвуют бывшие педагоги, сотрудники администраций и прихожане храмов. Крупные города также отклоняют инициативы о полном прекращении побратимских отношений, даже если официальное сотрудничество фактически заморожено.

Согласно полученным данным, с момента начала конфликта активисты из пяти немецких муниципалитетов принимали делегации из российских городов-побратимов. В частности, в мае 2024 года представители русско-германского общества города Эттлинген посетили Гатчину.

Кроме того, опрос выявил, что 42% респондентов выступают за возобновление полноценного взаимодействия с российскими партнерами после нормализации обстановки и урегулирования конфликта.

Ранее экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт объяснил успех АдГ недовольством жителей ФРГ.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаВ миреконфликт на Украинегорода побратимыгермания и россия
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть