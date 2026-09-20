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Путин пообещал, что РФ будет и дальше оказывать содействие Южной Осетии

пресс-служба Кремля
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Президент России Владимир Путин поздравил избранного главу Южной Осетии Марата Камболова с Днем Республики. Кремль опубликовал соответствующую телеграмму.

Российский лидер подчеркнул, что этот праздник олицетворяет мужество и стойкость жителей Южной Осетии, которые «в нелегкой борьбе отстояли свое законное право на свободную и мирную жизнь».

Путин отметил, что отношения России и Южной Осетии «успешно развиваются в духе добрососедства», страны взаимодействуют в различных направлениях и работают над упрочением региональной безопасности.

«Также хотел бы подтвердить, что РФ будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу республики в решении задач госстроительства и социально-экономического развития», — заявил глава России.

Он пожелал Камболову здоровья и успехов, а жителям Южной Осетии — счастья и процветания.

Сегодня, 20 сентября, Южная Осетия отмечает 36-ю годовщину со дня провозглашения ее республикой.
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ПолитикаВ миреЮжная ОсетияВладимир ПутинМарат КамболовРоссия
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