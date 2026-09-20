Психиатр Шуров объяснил конфуз президента Румынии с Зеленским и носками

Президент Румынии Никушор Дан в ходе саммита Карпатской интеграционной инициативы в Ивано-Франковской области подтянул носки перед десятками камер. Румынский лидер сидел в первом ряду рядом с Владимиром Зеленским. Психиатр Василий Шуров в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил непротокольный жест Дана.

«Первым, кто наплевал на дипломатический протокол, был Зеленский, который вместо костюмов позволяет себе поношенные затрапезные толстовки. Что же касается президента Румынии, то в его случае совпало несколько факторов. Очень нудная, затянувшаяся встреча, ни о чём, ни к чему не ведущая. И жёсткие резинки на носках, которые сильно въелись. Человек сидел, скучал, мучился. Потом решил: "А чем я хуже Зеленского?" Ну и подтянул носки. Хоть какой-то результат от этого мероприятия», — прокомментировал Шуров.

Ранее в румынских СМИ появилось видео, на котором Никушор Дан демонстративно подтянул носки. Десятки камер не смутили президента Румынии, как и пристальное внимание Зеленского, который дважды отвлёкся от выступающих на сцене, чтобы проследить за действиями коллеги.

Приведя себя в порядок, Дан невозмутимо продолжил следить за докладом со сцены.