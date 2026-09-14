Пострадали не только брюки. Лондон и Берлин скрывают тайну русского удара

Повадились западные политики ездить в Киев, как к себе домой. На поезде из Польши с комфортом, самогонкой, салом и прочими прелестями жизни на халяву. Так бы и катались, если бы Москва не сказала «стоп» и не разнесла весь этот балаган к чертям собачьим прямо на обратном пути из Киева, тютелька в тютельку на границе с Польшей. В том поезде возвращались из Киева два бывших премьер-министра — британский Борис Джонсон и шведский Карл Бильд, бывший глава ЦРУ Давид Петреус и главный советчик нынешнего канцлера Германии Гюнтер Зауттер. Никто, как говорится, не пострадал, но комплект новых штанов политикам, бывшим и нынешним, судя по всему, пришлось доставать.

Впрочем, российским «Гераням» вся эта гоп-компания была неинтересна, они охотились на очередной украинский электровоз, который беспилотники благополучно сожгли.

Никто, как говорится, не пострадал, но комплект новых штанов политикам, бывшим и нынешним, судя по всему, пришлось доставать. Фото: кадр видео

Охота на паровозы

Минобороны РФ в официальной сводке ударов возмездия сообщило, что сегодня ночью реактивными дронами были атакованы воинские эшелоны и подвижной состав в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Анализируя системность и возросшую интенсивность ударов по железнодорожной логистике, военный эксперт Александр Ивановский сравнил эти удары с морской блокадой черноморских портов Украины, которые без малого два месяца продолжают находиться под постоянным воздействием российских ракет и беспилотников.

Эксперт отметил, что если основной объём военных грузов НАТО на Украину доставлялся морским транспортом, то перевозки внутри страны из тыловых районов к линии боевого соприкосновения идут именно железнодорожным транспортом. Ивановский пояснил, что, например, воинский эшелон, который тянет электровоз, способен за раз переместить 70 вагонов и открытых площадок с личным составом и боевой техникой. А в условиях дефицита топлива — бензина и дизеля — использование электровозов решает вопросы доставки военных грузов прямо к линии фронта.

«Не стоит забывать, что почти 50% железных дорог на Украине электрофицированы. Так что перебрасывать войска и технику в сторону Донбасса ВСУ пока что могут, — рассказал эксперт. — Да, электровозный парк на Украине старый, но даже то, что есть, они восстанавливают и используют в военных целях. Поэтому уничтожение локомотивов — тепловозов, электровозов — важная и первостепенная задача для российской армии». Коллапс фронта? Шурыгин сказал, к чему приведет уничтожение ж/д Киева Подробнее

Обрубить провода — и дело с концом

Кроме того, эксперт отметил, что было бы необходимо сосредоточить внимание на ударах по локомотивным депо, где проходят ремонт и обслуживание локомотивы, и, конечно, надо выводить из строя тяговые подстанции, чтобы остановить движение военных эшелонов на электрической тяге.

«Вы, наверное, заметили, что в последнее время наши военные системно уничтожают тепловозы. На Украине их было меньше, чем электровозов, но в условиях современной войны, когда возникают проблемы с электричеством, тепловозы — это палочка-выручалочка, — объясняет эксперт. — Кроме того, бить надо и по узловым станциям. То есть туда, где сходится сразу множество путей. Таким образом сразу выводится из строя несколько направлений. Бригады украинских путейцев их восстановят, а мы опять разрушим. Так же мы действуем с аэродромами ВСУ. Поэтому часть авиапарка украинское командование вынуждено было переместить в западные регионы Украины и даже за пределы страны».

Эксперт рассказал, что накануне как раз были выведены из строя узловые станции Дубно, Здолбунов и Сарны. Это ключевые станции, через которые идёт перевалка военных грузов из Европы на Украину.