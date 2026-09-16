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По методичке Меркель. Урсула позовет Киев в новый антироссийский союз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Reuters

В ЕС планируют создать собственный «совет безопасности», который может потенциально стать «соперником НАТО». Такие изменения сегодня во время выступления в Европарламенте предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Учитывая характер и масштаб сегодняшних рисков, это сейчас особенно актуально. Поэтому мы изложим наши идеи по созданию Европейского совета безопасности», — цитирует фон дер Ляйен издание Euractiv. Она заявила, что европейские страны также должны проработать новый «протокол по безопасности» по образцу четвертой статьи устава НАТО, которая позволяет членам альянса запрашивать консультации в том случае, если они считают, что «их безопасность или территориальная целостность находятся под угрозой».

Возглавляющая с 2019 года Европейскую комиссию Урсула фон дер Ляйен окончательно поставила крест на Евросоюзе как на объединении, ориентированном на экономический успех и процветание европейских граждан.
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Идею с созданием совбеза ЕС, кстати, еще в 2018 году предлагали Франция и Германия. Тогда экс-канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Эмманюэль Макрон в совместном заявлении подчеркнули, что такая структура нужна Европе для борьбы с растущей миграцией и цифровой революцией. В октябре 2025 года в Европарламенте также призывали создать единую структуру командования, которая стала бы аналогом Верховного штаба объединенных ВС НАТО в Европе. Теперь же, как пишут западные СМИ, подобные идеи получают новый импульс — к 2030 году в европейских странах, как известно, планируют «воевать с Россией». Присоединиться к проекту предложат странам ЕС, Украине, Великобритании, Норвегии и Канаде.

«Даже объединив свои ресурсы, европейские страны никакой аналог НАТО создать не смогут и заместить американское участие в делах НАТО тоже не смогут, — убежден кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, с которым поговорил aif.ru. — Главная проблема Европы — промышленная и технологическая зависимость от Вашингтона, ведь системы противовоздушной обороны, спутниковая разведка, логистика и средства радиоэлектронной борьбы целиком завязаны на Пентагоне. Достаточных производственных мощностей у стран ЕС нет, как нет и штаба, способного управлять армиями 27 стран с разными языками, традициями и национальными интересами. Еще один важный аспект — ядерный фактор, полноценного ядерного арсенала в Европе также не существует, французские и британские ресурсы на фоне России, США или Китая просто смехотворны. Наконец, и Брюссель, и Лондон, и другие потенциальные члены испытывают дефицит политической воли».
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ПолитикаВ миреотношения России и ЕСЕвросоюзУрсула фон дер Ляйен
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