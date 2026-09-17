Технологии искусственного интеллекта (ИИ) с беспрецедентной скоростью глубоко и широко интегрируются в экономику и общество. Они уже стали ключевой силой, перестраивающей архитектуру глобального развития. Будучи общим достоянием всего человечества, искусственный интеллект должен работать во благо людям и приносить пользу народам всех стран, считает Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй.

Между тем отдельные государства упорно придерживаются мышления «игры с нулевой суммой», политизируют и превращают ИИ в инструмент политики, пытаясь путём принуждения к выбору стороны, возведения стен и разрыва цепочек сохранить своё доминирующее положение. Международное сообщество должно проявить ответственность и, сохраняя дух сотрудничества, совместно определить правила глобального развития и управления искусственным интеллектом.

Интеллектуальные дивиденды во благо всем

— Китай неизменно продвигает открытое сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, постоянно открывает исходный код, призывает к равноправному участию в проектах в этой сфере и всеобщей взаимной выгоде, — говорит Чжан Ханьхуэй. — В октябре 2023 года Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул Инициативу по глобальному управлению в области ИИ в поддержку создания международного органа по управлению искусственным интеллектом в рамках ООН и расширения представленности и права голоса развивающихся стран.

В июле 2024 года Генеральная Ассамблея ООН приняла внесённую Китаем резолюцию об укреплении международного сотрудничества в сфере наращивания потенциала в области искусственного интеллекта, которую поддержали более 140 государств. В августе 2025-го Генассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию о глобальном управлении ИИ, постановив учредить независимую международную научную группу по искусственному интеллекту и глобальный диалог по управлению им с целью формирования более инклюзивных рамок глобального управления ИИ.

Совсем недавно в Шанхае была создана Всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта. Около 40 государств, включая Россию, подписали соглашение, выражающее их совместное стремление к формированию международного консенсуса, укреплению практического сотрудничества, преодолению разрыва в сфере искусственного интеллекта и объединению международного сообщества для активного продвижения развития и управления им.

Созданная по инициативе Китая Всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта придерживается концепции «совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования» и подлинной многосторонности, неизменно ставит во главу угла человека, стремится к тому, чтобы технологии ИИ приносили всеобщую пользу. Она является открытой и инклюзивной платформой сотрудничества.

Китай учитывает потребности стран в интеллектуальной трансформации и предоставляет общественные блага в сфере искусственного интеллекта. В Мьянме система многоязычного перевода стала мостом спасения жизней в зоне землетрясения. В Таиланде операционная система «Юйгун» принесла горнодобывающим районам перемены, обеспечив «нулевую смертность, высокую эффективность и низкие выбросы». В Джибути система интеллектуального метеорологического предупреждения «Мацзу» помогла создать комплексную линию предупреждения об экстремальных погодных явлениях.

В ближайшие 5 лет Китай также предоставит развивающимся странам 5 тысяч мест для стажировок и обучения в сфере искусственного интеллекта, создаст центры сотрудничества по применению искусственного интеллекта для АСЕАН, ЛАГ, Африканского союза, СЕЛАК, ШОС и БРИКС и будет содействовать внедрению системы «Мацзу» в 30 странах.

Принуждение не встречает поддержки

Вразрез с этой тенденцией действуют лишь отдельные страны. В 2025 году правительство США опубликовало документ «Победа в гонке ИИ: план действий США в области искусственного интеллекта», в котором предлагается углубить стратегическую привязку союзников к США, не допустить «зависимости от враждебных иностранных технологий» и призывается к сдерживанию влияния Китая в сфере управления искусственным интеллектом в ООН и других международных организациях.

На днях агентство Reuters сообщило, что Госдепартамент США готовит ноту 35 государствам с требованием сделать исключительный выбор между китайской и американской рамками сотрудничества в области искусственного интеллекта, угрожая, что в случае присоединения к китайской стороне они будут исключены из возглавляемого США альянса по искусственному интеллекту. Тем самым технология, призванная служить во благо человечества, превращается в разменную монету геополитической игры, а суверенные государства принуждают выбирать сторону, что вызывает глубокую настороженность международного сообщества.

Искусственный интеллект — не «технологический клуб» для узкого круга стран. История неоднократно доказывает, что привязывание технологического развития к геополитической колеснице неизбежно становится препятствием для прогресса человеческой цивилизации. Курс на замкнутость и монополию лишь увеличит разрыв между богатыми и бедными и породит новую историческую несправедливость.

Навязывание блокового противостояния и принуждение других стран к выбору стороны — это откровенная травля, грубо противоречащая велению времени. Возводя стены и разрывая цепочки вопреки тенденциям эпохи, те, кто раздувает противостояние, в конечном счёте сами загонят себя в ловушку.

Китай и Россия: ответственность великих держав

Как партнёры по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию в новую эпоху, Китай и Россия в ряде совместных заявлений достигли важных договорённостей о развитии, безопасности и управлении искусственным интеллектом. Обе страны глубоко осознают пульс нового витка научно-технической революции и промышленных преобразований, неизменно стремясь к развитию искусственного интеллекта «во благо всех», решительно выступают против использования отдельными государствами искусственного интеллекта в качестве геополитического инструмента для поддержания своего гегемонистского положения, а также против политизации научно-технических вопросов и злонамеренных действий, подрывающих стабильность международных производственно-сбытовых цепочек в сфере искусственного интеллекта.

Обе страны поддерживают центральную роль ООН и подчёркивают необходимость уважения государственного суверенитета, национального законодательства и принципов Устава ООН. Российская сторона приветствует выдвинутую китайской стороной Инициативу по глобальному управлению в области искусственного интеллекта и поддерживает инициативу Китая о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта.

Стороны согласились создать механизм регулярных консультаций и укреплять сотрудничество в области ИИ и технологий с открытым исходным кодом. Стороны призывают международное сообщество совместно продвигать здоровое развитие искусственного интеллекта, совместно пользоваться его дивидендами и укреплять международное сотрудничество в сфере наращивания потенциала в области искусственного интеллекта, что в полной мере демонстрирует ответственность Китая и России как великих держав за углубление сотрудничества в этой сфере и формирование системы справедливого глобального управления ею.

На новом перекрёстке человеческой цивилизации выбор между сотрудничеством и конфронтацией, открытостью и изоляцией, взаимной выгодой и «игрой с нулевой суммой» определяет будущее и судьбу человечества. Китай и Россия будут и впредь с достоинством нести ответственность великих держав, продвигать развитие искусственного интеллекта во благо всех и вносить совместный вклад в глобальное развитие и управление искусственным интеллектом, открывая новую главу сообщества единой судьбы человечества.