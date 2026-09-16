Новости СВО на 17 сентября. Щелчок для Зеленского: в Киеве горят его склады

Последние новости на фронтах специальной военной операции на Украине — в сводке aif.ru. Все самое главное на четверг, 17 сентября.

Зеленскому щелкнули по носу: ВС РФ выжгли склады главы киевского режима и его жены

Украинские СМИ сообщают, что вооруженные силы России во время очередного удара поразили склад с реквизитом студии «Квартал 95». Этот факт подтвердили и сами представители фирмы, которой прежде заправлял нынешний главарь с Банковой.

Кроме того, прилетело и по складам «благотворительной организации», которой управляла жена Зеленского Елена. Впрочем, расстраиваться этому удару не стоит, ведь фонд Зеленской в прошлом уже показал свою сущность. Именно он в прошлом отправлял украинских сирот в Турцию, где они становились жертвами местных педофилов. Также дети без родителей из «незалежной» оказывались в тяжелом положении и в Европе. Там, судя по рассказам одного из сотрудников фонда, их также могли подвергать сексуальному насилию.

Россия назвала главную красную линию: Лавров сказал, что РФ сочтет за объявление войны со стороны Европы

Размещение западных военных на территории Украина Россия будет рассматривать как объявление войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он обратил внимание, что Москва нападать на страны Запада не планирует, однако если Европа нападет на нас, то это будет уже совсем другая война. «И она будет очень короткая», — подчеркнул министр.

Также он напомнил, что конфликт на Украине — это следствие экспансионистской политики Запада, а установление мира предполагает достижение изначальных целей СВО. И именно это урегулирование должно способствовать изменению ситуации в Евразии и формированию нового миропорядка.

Что касается действий Киева, то министр снова обвинил Банковую в последовательном вытеснении всего русского и подчеркнул, что Москва будет ждать предложений по новым переговорам, но больших иллюзий не питает.

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Награда для капитана: Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный»

Министр обороны Андрей Белоусов наградил капитана корвета «Сообразительный» медалью «За боевые отличия».

Причиной стал инцидент в юго-западной части Балтийского моря. Наш корвет выполнял задачи в нейтральных водах, и в 14:22 14 сентября обнаружил, что к нему приближается вертолет типа Fennec ВВС Дании. На вызовы по международному каналу связи пилоты королевства отвечать не стали.

После этого для предотвращения провокации командир корвета решил выпустить две красные сигнальные световые ракеты. После этого борт датских ВВС покинул район нахождения нашего боевого корабля. Действия капитана в Минобороны оценили, признали грамотными и решительными. Ну а в Дании ожидаемо уже во всю кричат о провокации, а в Европе вопят об агрессивных маневрах российского корабля. Впрочем, это уже не важно.

Выбран жесткий сценарий: Потери ВСУ в Харьковском котле составили треть от начальной численности

Зачистка котла в Харьковской области, по всей видимости, пойдет по самому жесткому сценарию. Окруженные силы врага сдаваться отказались, так что сейчас идет разгром группировки. И теперь спастись могут лишь те, кто вовремя успеет поднять руки вверх.

По последним данным Минобороны РФ, за две недели боев на этом участке ВСУ потеряли 600 человек из 2 тыс. солдат, которые были зажаты. И бои на участке продолжаются. Так, в районе села Гогино была разбита очередная группа украинских штурмовиков. Отряд противника вырезали пулеметным кинжальным огнем. А внутри котла за сутки ликвидировали еще около 50 нацистов и три единицы бронетехники.

Киев, конечно, старается спасать ситуацию. Ради этого он уже пригнал в Харьковскую область пограничников из Мукачево. Кроме того, на прорыв кольца окружения начали бросать и тех вояк, которые не долечились в госпиталях.

Как сообщают РИА Новости, такое решение враг принял из-за нехватки личного состава. Причем случаи заброски раненых в бой стали чаще наблюдаться именно после формирования окружения сил под Харьковом.

Ну а если вчерашние больные отказываются идти в бой, то с ними жестко расправляются. В пример приводится история бойца Андрея Дриля. Его тело недавно вернули родным. Причем все произошло в лучших традициях ВСУ. По документам солдат врага умер от пневмонии. На деле родне пришел почти голый труп в черном пакете. При этом тело убитого было покрыто синяками и ссадинами.

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Заявили «авансом»: Удар Киева под Красным Лиманом остановлен

Вооруженные силы Украины после отхода ВС РФ на более удобные позиции обороны в районе Красного Лимана начали приписывать себе занятие некоторых населенных пунктов «авансом». Теперь они получили за это по зубам.

Силы противника уже который день активно выжигает наша артиллерия и авиация. Кроме того, в бой со стороны русской армии введены дополнительные силы. И все это дает свои плоды. Серьезнейший удар нацистов врага, а именно они составляли костяк всей операции, остановлен. Теперь начинается планомерный разгром сил ВСУ. И потери уже ощутимо растут. По данным Минобороны, в зоне ответственности «Запада» за сутки были уничтожены 200 боевиков, 14 единиц техники и два артиллерийских орудия. При этом статистика уничтоженных ударами по тылам остается за кадром. Так что реальные числа могут быть на порядок больше.

Выравниваем фронт: ВС РФ зачищают карманы в районе Дружковки

Российская армия на Дружковском направлении наступление не останавливает. Передовые соединения сейчас выбивают силы ВСУ с позиций в районе Веролюбовки и Новодмитриевки. Кроме того, военкоры сообщают об освобождении Червоного и Подольского. За счет таких операций линия фронта на участке, лежащем западнее Часова Яра выравнивается. Также это приводит к расширению контроля на подступах к Дружковке.

Ведется и зачистка малых «карманов», где еще сидели головорезы врага. За счет этих операций создается единая «красная зона», где действуют соединения русской армии.

Харьков без поездов: «Укрзализныця» останавливает сообщение с городами страны

После прозвучавших накануне заявлений главы МИД Украины Андрея Сибиги о дефиците локомотивов, возникшем из-за ударов ВС РФ, Киев перешел к действиям. Решением «Укрзализницы» Харьковская область остается без пригородных поездов. Причиной тому послужили сразу несколько факторов: частые воздушные тревоги, убыточность маршрутов, необходимость сократить расходы и, конечно, регулярные удары ВС РФ, выбивающие подвижной состав.

Ранее сложная ситуация сложилась у врага в районе Запорожья, где составы также регулярно выбиваются. Так что вероятно, что ситуация в Харьковской области — лишь первая ласточка общей остановки движения по железным дорогам.

Что касается вопроса дефицита локомотивов, то Киев оценил свои потери в 250 единиц подвижного состава с начала года и 500 с начала СВО. Вероятно, что это число потерянных поездов не будет оперативно покрыто союзниками, ведь этому мешает не только вопрос финансов, но и русская колея в 1520 мм, которая шире европейской.

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Германия готовится к войне: больницы ФРГ обучают работе с массовым потоком раненых

Как сообщает Bloomberg, Бундесвер моделирует сценарий, при котором в случае войны России и НАТО в Германию могут ежедневно поступать до 1 тыс. раненных солдат. В результате такого наплыва людей пять военных госпиталей быстро окажутся переполненными, так что принимать остальных вояк придется уже гражданским медучреждениям.

В результате в Ульме военные уже рассматривают восстановление медицинского бункера времен холодной войны. В нем могли вместить до 2 тыс. человек, а автономность объекта составляла 90 дней. Другие больницы также изучают возможность переоборудования подземных парковок в убежища и проводят учения на случай массовых жертв.

Впрочем, сама система пока не готова к такому сценарию. Сейчас в ФРГ лишь несколько сотен врачей имеют опыт лечения военных травм, а больницам необходимо укреплять инфраструктуру, запасы медикаментов и энергоснабжения.