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Немецкий политик рассказал, как немцы высмеивают экс-главу МИД Бербок

dpa © Kay Nietfeld / www.globallookpress.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Жители Германии высмеивают бывшую главу МИД страны Анналену Бербок из-за ее заявлений и новой работы в США. Об этом РИА Новости рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Ранее Бербок покинула пост председателя Генеральной ассамблеи ООН. В интервью Handelsblatt она сообщила, что в ближайшие годы планирует преподавать в Колумбийском университете.

По словам Нимайера, в Германии по этому поводу шутят, что Бербок якобы отправилась в Боготу — столицу Колумбии — искать Колумбийский университет. Он также заявил, что в стране широко обсуждается невежество бывшего министра и что многие немцы не хотели бы ее возвращения в политику.

Бербок во время работы главой МИД Германии неоднократно становилась объектом критики из-за своих высказываний. В частности, она говорила о необходимости изменить политический курс России на «360 градусов», а также называла численность населения Европы в 1,3 млрд человек.
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