Киев горит. Стрельба. Кругом трупы военных. Тайная база ВСУ залита кровью

Минобороны РФ уже сообщило о поражённых военных целях на территории Украины. По информации военных, в течение ночи были поражены «предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности», выпускавшие военную продукцию. И если у Минобороны РФ в сводке всё по-военному сухо и чётко, то военкоры пишут об «ошеломительных и безжалостных ударах». Так и есть, украинскую «военку» сегодня выжигали «калёным железом». Столь массированной ракетной атаки не было с лета.

Стрельба, взрывы, трупы «странных» боевиков

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рано утром сообщил, ссылаясь на свои источники в киевском Сопротивлении, что ракетным ударом в Святошинском районе было «сложено» здание, в котором было полным-полно людей в военной форме. Уже известно, что в ходе ракетной атаки было уничтожено от двух до трёх десятков военнослужащих. Количество тяжелораненых в три раза больше. Это секретную точку ВСУ использовали для размещения боевиков ВСУ, в том числе и наёмников. Так что некрологи европейских и латиноамериканских газет пополняться новыми фамилиями «скоропостижно кончавшихся» иностранных военных. Помимо удара по секретной базе ВСУ, удары возмездия были нанесены по военным склада в Днепровском районе Киева. Взрывы гремят до сих пор. Очевидцы в соцсетях пишут о множественной повторной детонации. Зеленский в ужасе сорвал стоп-кран. Русские удары достигли границ Европы Подробнее

Лебедев особо отметил, что в отличие от предыдущих дней, когда по военным целям в Киеве били только реактивные беспилотники, сегодня был нанесён ракетный удар: «Ставка была сделана на высокоскоростные и баллистические средства, резко сокращающие время реакции ПВО». Впрочем, реагировать на российские «Искандеры-М» и «Цирконы» было нечем. За время атаки не отмечено ни одного выхода ракет комплексов Patriot.

Заводы «разбираются» ударами «Калибров» и баллистики

Сегодня ночью массированным ракетным ударом был уничтожен военный завод радиоэлектроники «Искра» и металлургическое предприятие в оккупированном Запорожье. Лебедев, ссылаясь на данные местного подполья, сообщает, что «Искру» атаковали одновременно четыре ракеты «Калибр». Стоит отметить, что завод «Искра» выпускал целый комплекс станций именно для украинских систем ПВО, которые как раз задействованы в обнаружении воздушных целей.

«Несколько мощных вспышек следует одна за другой, с минимальным интервалом, — пишет подпольщик, просматривая видео ударов по Запорожью. — То есть работали не одиночным боеприпасом, а сразу группой ракет по одному объекту». Наступление без пехоты. Новая тактика ВС РФ ввергла в шок ВСУ под Ореховом Подробнее

Второй «жирной» целью в Запорожье стало металлургическое предприятие, задействованное в цепочке военных поставок и обеспечении ремонтных работ боевой техники ВСУ. Кроме того, ракетно-дроновый удар нанесён и по промзоне в Кропивницком (Кировограде). Источники пишут о мощном взрыве. Точное название уничтоженного предприятия пока не известно, но именно в Кропивницком находится уникальное предприятие НПП «Радий», выпускающее электронику не только для атомной промышленности, но и армейского назначения. Кроме того, в городе имеется и машиностроительный завод, который, по данным подполья, занимался ремонтом и модернизацией бронетехники ВСУ как советского, так и натовского производства.

Военные эксперты отмечают, что ВС РФ вновь начали серию атак по предприятиям украинского ВПК, которые в первой половине лета были выведены из строя. Таким образом, российская армия, нанося повторные удары, вновь превращает в руины военные заводы, которые были восстановлены Украиной в течение лета. Схема «разрушили — восстановили — разрушили» работает.