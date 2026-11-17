Ирак возобновил прокачку нефти в Турцию по старому трубопроводу Киркук — Джейхан, сообщает агентство INA со ссылкой на министра нефти Басема Мухаммеда Худейра.

Работа этого нефтепровода была остановлена в 2014 году после серии террористических атак. Сейчас, после завершения реконструкции и технических и эксплуатационных испытаний, прокачку возобновили. Пока экспортная мощность трубопровода составляет 120 тыс. баррелей в сутки, но постепенно ее будут увеличивать до 500 тыс. баррелей.

Этот нефтепровод позволит Ираку расширить экспортные возможности, продавать нефть без скидок и получить дополнительный доход, заявил Худейр.