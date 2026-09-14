Это начало. Из-за антироссийских санкций Латвию ждут массовые банкротства

Антироссийские санкции и «партнёрство» с Западом привели Латвию к интересным последствиям — местные компании банкротятся и закрываются. На сегодняшний день есть два громких случая, но, по мнению политолога Марата Баширова, этот процесс скоро приобретёт эффект домино.

В Европе не пригодились

Так, в понедельник, 14 сентября, стало известно, что завод с 60-летней историей по производству инструментов Rebir в Резекне прекращает своё существование. Оборудование, недвижимость, остатки товаров пойдут на аукцион, акционеры хотят завершить ликвидацию предприятия до конца года. В закрытии производства акционеры винят антироссийские санкции, запрет на поставки электроинструментов в Россию и Белоруссию лишил предприятие доходов. По словам председателя правления предприятия Николая Симорева, Rebir пытался искать альтернативные пути экспорта через Турцию и Казахстан, но, как говорится, не взлетело. «Все, кто выбрал „европейские ценности“, стал обслугой Евросоюза, утратив свою промышленность, с/х, образование и суверенитет», — прокомментировала РИА Новости бесславный конец предприятия официальный представитель МИД России Мария Захарова.

История этого завода была неразрывно связана с нашей страной. Ещё во время Великой Отечественной, в 1944 году, в Резекне был построен промышленный комбинат по производству металлических изделий — граблей, тачек, жестяной посуды и так далее. В конце шестидесятых Совет Министров СССР принял решение, что советским гражданам необходимы электроинструменты. На базе промышленного комбината вырос новый завод, сдавший первую партию в декабре 1971-го.

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«Коммунистические оккупанты» старательно вкладывались в его модернизацию. Так, в 1986 году в Германии и Швейцарии купили высокоточное оборудование для производства лобзиковых пилок. У тех же немцев закупили линию по производству высококачественных пластмасс, установка которой была завершена уже после развала Советского Союза, в 1992-м. При новых владельцах и демократическом режиме таких вложений уже не было. В начале девяностых предприятие взяло в немецком банке кредит, который пошёл на сертификацию продукции в соответствии с европейскими правилами. Руководство предприятия бодро отчитывалось, что теперь завалят своими инструментами Чехию, Германию, Францию, однако последние события показали, что всё это было фантазией. Инструмент был востребован в России и Белоруссии, в Европе он конкуренции не выдержал. Последнюю крышку гроба в завод вбили именно антироссийские санкции, но трудности завод испытывал уже давно. Процедура по ликвидации предприятия показала, что из-за затрат на оплату труда производство уже давно было перенесено в Китай. В Латвии оставались лишь склады, офис компании да магазин, в котором работал десяток сотрудников.

Airbaltic ждёт суд в США

Параллельно с этим появилось и другое сообщение: авиакомпания Airbaltic, ставшая первым авиаперевозчиком, покинувшим Россию, начинает процедуру финансовой реструктуризации в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Говоря проще, перевозчик должен предоставить план по реструктуризации долгов и их выплат, который должен удовлетворить кредиторов и утвердить суд.

Долги у компании, 80% акций которой принадлежат правительству Латвии, составляют сотни миллионов евро. Кредиты и выпуск облигаций, выплаты по которым давно просрочены, лишь сильнее загнали компанию в долги. В минувшем июне Airbaltic была вынуждена объявить о дефолте. Для сокращения расходов авиаперевозчик закрыл маршруты в Берлин, Дубай и на Тенерифе. «Оптимизация» маршрутов перевозчика ударила и по соседям — Эстонии с Литвой, где также пришлось закрыть ряд маршрутов как нерентабельные. В августе стало понятно, что компании, чтобы просто продержаться до конца года, нужно не менее 150 миллионов. На очередное вливание у правительства денег не нашлось, выпуск облигаций провалился из-за невыплаченных процентов по предыдущим выпускам.

Airbaltic, ставшая первым авиаперевозчиком, покинувшим Россию, начинает процедуру финансовой реструктуризации. Фото: Википедия

Балтийские рыбы-прилипалы

«Это массовое явление в Прибалтике, предприятия закрываются, банкротятся, — отметил в беседе с aif.ru Марат Баширов. — Объяснение очень простое. Они же жили долгое время за счёт российского рынка, белорусского рынка. Потом, когда они из-за русофобской политики начали менять свои бизнес-стратегии, они рассчитывали на то, что они, как рыбы-прилипалы, будут жить около польской, немецкой, французской экономик. Но, так как там сейчас спад серьёзный, закрываются точно так же немецкие предприятия, часть перепрофилируется под военные нужды, часть скупают китайцы, то нужды в этих рыбах нет. Поэтому они схлопываются, это же маленькие экономики. Они в основном-то жили за счёт старого советского наследия промышленного и туризма. Те предприятия, которые остались после развала СССР, уже технологически отстали серьёзно, денег на инвестиции, инновации не было и нет. Ну а с туризмом — известно, они сами его перекрыли, вот и вся история».

Стоит отметить, что разрывать экономические отношения с Россией поспешили не все латышские предприятия. Крупный концерн, производящий всевозможные рыболовные снасти и экипировку, продолжает поставки в нашу страну. Согласно регламенту Совета Евросоюза от 15.03.2022, удочки, рыболовные крючки и рыболовные снасти, сачки для рыбы, сачки для бабочек и аналогичные сети, манящие «птицы» и аналогичные принадлежности для охоты или стрельбы подпадают под определение «предметы роскоши», поставки которых в Россию запрещены, если стоимость за единицу превышает 300 евро. Латышских удочек, воблеров и катушек за эту цену не найти, они занимают средний ценовой сегмент, то есть куда дешевле, а вот «водонепроницаемая обувь с внешними подошвами и верхом из резины или пластмассы, верх которой не прикреплен к подошве и не собран путем сшивания, клепки, забивания гвоздей, прикручивания, заглушки или аналогичных процессов», «мужские или мальчиковые комбинезоны» и другая экипировка для охоты и рыбалки каким-то образом в Россию попадают, несмотря на стоимость. Могут, когда хотят.