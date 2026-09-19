Депутат Железняк раскрыл причину ухода Верховной рады на каникулы

Верховная рада Украины вновь объявила продолжительный перерыв в пленарных заседаниях — на 26 дней, с 17 сентября по 13 октября. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

По его словам, решение было принято на фоне серьезных проблем с принятием законопроектов, связанных с международными обязательствами Украины. Возникшие сложности уже отразились на государственных финансах и привели к отсрочке расходов на капитальный ремонт и строительства инфраструктурных объектов — больниц, школ, укрытий до декабря.

Ранее премьер Украины Сергей Корецкий назвал ситуацию с государственными финансами близкой к критической и призвал депутатов Рады как можно скорее принять законопроекты, необходимые для получения международной финансовой помощи.