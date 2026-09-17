«Адские санкции» — бумеранг для США? Трампу придется делать тяжелый выбор

Палата Представителей Конгресса США утвердила законопроект, предполагающий ужесточение санкций в отношении России. За документ проголосовали 262 депутата.

Инструмент нападения

Этот документ, который ранее был одобрен Сенатом, связывают с именем ныне покойного американского парламентария Линдси Грэма*, одного из самых закоренелых «ястребов» в американской политике.

По задумке Грэма, на Россию должны обрушиться «адские санкции», которые лишат ее возможности продавать свои энергоносители, что в конечном итоге должно привести к стратегическому поражению Москвы.

У нового санкционного инструмента есть одна особенность — ключевой удар придется не столько на Россию, сколько на основных приобретателей российских энергоносителей, то есть на Китай и Индию.

«Адские санкции» заключаются, прежде всего, в возможности вводить 100-процентные пошлины на товары стран, которые продолжат покупать российскую нефть.

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Собственные интересы прежде всего

В идеальном мире покойного Линдси Грэма* такие меры должны показать, что Соединенные Штаты остаются гегемоном, определяющим правила, а остальные, если не хотят катастрофических последствий, должны подчиниться.

В МИД Индии на голосование в Палате Представителей отреагировали сообщением о том, что наблюдают за ситуацией. А также отметили, что обеспечение энергией населения Индии, которое составляет 1,4 млрд человек, остается приоритетной задачей.

Иными словами, в Нью-Дели сказали, что прежде всего будут руководствоваться собственными интересами. А это значит, что потенциальный отказ от российской, а заодно и от иранской нефти потребует замены на что-то другое.

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Никому не поздоровится

А с этим «другим» дело обстоит плохо. Американская операция против Ирана приблизила мир к масштабному энергетическому кризису, и в последнее время ситуация только усугубляется.

Цены на нефть уверенно ушли за 100 долларов за баррель, и «адские санкции» США способны отправить их в космос.

Причем в данном случае американцам точно не удастся отсидеться. Цены на топливо в США идут вверх, и обещания Дональда Трампа, что всё скоро образуется, его соотечественниками уже не воспринимаются.

Термин «торговая война», столь близкий нынешнему хозяину Белого дома, не означает безопасности для всех сторон конфликта. Ударив по Китаю 100-процентными пошлинами, Трамп определенно получит сдачи. И куда в итоге приведет мир подобное противостояние, совершенно неясно. Но вот кризис, по сравнению с которым текущее положение вещей покажется цветочками, практически гарантирован.

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Опасная дорога

Американский Конгресс, предоставив Трампу инструмент, уходит готовиться к ноябрьским выборам, обещающим смену политических ландшафтов. Линдси Грэм*, пробивавший данный закон, теперь там, где его никакие энергокризисы не беспокоят.

К слову, покойный парламентарий еще в 2010 году ратовал за нейтрализацию иранского режима военными методами. В 2026 году Трамп пошел «дорогой Грэма», оказавшись в нынешней точке. И реализация еще одного замысла мертвого «ястреба» американской политики может оказаться куда хуже по последствиям для самих Соединенных Штатов.

Не исключено, что Трамп, получив в руки возможность введения «адских санкций», попробует развернуть большой торг с Москвой и Пекином. Недаром же в последнее время много говорят о возможности трехсторонней встречи между президентами США, России и главой КНР.

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Хороши ли карты у Дональда?

Но и Си, и Путин отлично видят, что в руках у Трампа граната, подрыв которой опасен и для него самого, и это сильно ослабляет американские позиции.

Утверждение «адских санкций» Конгрессом создает удобную для противников Трампа ситуацию. Ведь если он начнет затягивать с их введением, то получит обвинения в слабости и нерешительности. И в рядах критиков необязательно будут только «ястребы»-республиканцы. Демократы, отлично понимая ситуацию, постараются загнать Трампа в угол, хороших вариантов выхода из которого для него не будет.

Что до России, то ее цели и задачи от одного голосования в США не поменяются, что бы там в итоге ни решил хозяин Белого дома.

*Физическое лицо, внесенное в РФ в список террористов и экстремистов