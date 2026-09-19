Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
438

В США заявили, что ВСУ находятся в отчаянном положении

XinHua © Zhang Nan / www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Положение украинских войск становится отчаянным из-за нехватки личного состава и ракет Patriot, а также проблем с финансированием, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Посмотрев на украинцев, можно увидеть, что они в отчаянии. Им нужны ракеты Patriot, а те не могут их достать. Американцы и европейцы им ничем помочь не могут, у них заканчиваются деньги», - заявил он в эфире YouTube-канала.

По словам Миршаймера, на передовой ВСУ не могут закрыть бреши в обороне из-за нехватки боевиков. Профессор упомянул о проблемах дезертирства в украинских войсках и уклонения от мобилизации.

В связи с этим американский аналитик заявил, что у ВСУ не могут одержать победу в украинском конфликте.

Ранее Миршаймер предупредил, что киевский режим может столкнуться с жесткими условиями со стороны РФ в рамках будущего соглашения по урегулированию украинского конфликта.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаДжон МиршаймерВСУ
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть