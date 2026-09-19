Положение украинских войск становится отчаянным из-за нехватки личного состава и ракет Patriot, а также проблем с финансированием, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Посмотрев на украинцев, можно увидеть, что они в отчаянии. Им нужны ракеты Patriot, а те не могут их достать. Американцы и европейцы им ничем помочь не могут, у них заканчиваются деньги», - заявил он в эфире YouTube-канала.

По словам Миршаймера, на передовой ВСУ не могут закрыть бреши в обороне из-за нехватки боевиков. Профессор упомянул о проблемах дезертирства в украинских войсках и уклонения от мобилизации.

В связи с этим американский аналитик заявил, что у ВСУ не могут одержать победу в украинском конфликте.

Ранее Миршаймер предупредил, что киевский режим может столкнуться с жесткими условиями со стороны РФ в рамках будущего соглашения по урегулированию украинского конфликта.