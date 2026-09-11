В Совфеде ожидают ускорения переговоров по Украине к концу года

Переговоры между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине должны ускориться к концу 2026 года из-за сложной геополитической обстановки на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он предположил, что Европа и Украина умерят свои амбиции, когда поймут, чем им может грозить ситуация с подорожанием нефти.

«Думаю, что жизнь заставит их ускориться. Приближается зима, украинская энергетика в разрухе, цены на энергоносители взлетели из-за ситуации на Ближнем Востоке до космических цифр», — дал прогноз сенатор.

Он добавил, что процесс должен сдвинуться к концу года.

Ранее в Кремле допустили проведение переговоров по Украине в Абу-Даби.