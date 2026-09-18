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В Раде отменили заседание, не оповестив об этом депутатов

Aleksander Lyskin / www.globallookpress.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Пятничное заседание украинского парламента было сорвано в последний момент без какого-либо официального уведомления депутатов в и членов кабинета министров. О внезапном переносе работы законодательного органа сообщил депутат Ярослав Железняк, отметив, что вместо традиционного «часа вопросов к правительству» народные избранники столкнулись с пустым залом.

По информации из Telegram-канала парламентария, официальной причиной отмены стали «важные международные мероприятия». Однако, как выяснилось, даже приглашенные на заседание министры не были предупреждены о том, что их участие сегодня не потребуется — они прибыли в здание Рады, застав его закрытым.

Ситуацию прокомментировал и депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович. По его словам, новость об отмене заседания законодатели узнали не из официальных источников, а от сотрудников охраны.

«Рада закрыта, демократии не будет. Именно такое сообщение мы получили от охранника, который знал об этом, депутаты об этом не знали», — возмутился политик в комментарии, опубликованном в партийном Telegram-канале.
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ПолитикаЯрослав ЖелезнякВерховная рада Украины
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