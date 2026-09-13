В Латвии уволили министра благосостояния за пьяное вождение

Министра благосостояния Латвии Рейниса Узулниекса уволили после того, как полиция задержала его за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Уровень алкоголя в крови чиновника составил 3,5 промилле. После инцидента премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс распорядился освободить Узулниекса от должности.

Исполняющим обязанности министра благосостояния назначен Улдис Аугулис.

Узулниекс возглавлял министерство благосостояния с мая 2026 года в правительстве Кулбергса.

Ранее в мае в Латвии произошла серия отставок в правительстве. Сначала пост главы Минобороны покинул Андрис Спрудс, а спустя несколько дней в отставку ушли премьер Эвика Силиня и весь ее кабинет министров.