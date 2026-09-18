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В Хорватии предрекли Украине крах в «идеальном шторме»

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Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Украина оказалась в сложной ситуации, которую обозреватель хорватского портала Geopolitika.news Зоран Метер охарактеризовал как сочетание сразу нескольких кризисных факторов. По его мнению, проблемы затронули различные сферы и одновременно усиливают давление на Киев.

Среди основных трудностей Метер выделил нехватку ракет для систем противовоздушной обороны, финансовые проблемы и антикоррупционные процессы. Кроме того, по его оценке, внутри страны сохраняются политические разногласия, что дополнительно осложняет положение украинских властей.

Обозреватель также отметил признаки усталости среди западных партнеров Украины, которым приходится объяснять налогоплательщикам необходимость дальнейшей поддержки Киева.

Дополнительным фактором он назвал требование США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия. Метер предположил, что совокупность этих обстоятельств может существенно осложнить для Украины выход из кризисной ситуации.

Ранее бывший британский дипломат Аластер Крук заявил, что украинская экономика находится на грани краха.
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