Часть европейских лидеров обеспокоена тем, что Дональд Трамп может сказать об украинском конфликте на встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, сообщает KP.RU со ссылкой на Axios.

По сведениям собеседников издания, предстоящий саммит обсуждался за закрытыми дверями на встрече европейских руководителей в Дублине на прошлой неделе. Axios также сообщил, что на Украине ожидают переговоров с опаской.

Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 19 ноября в Шэньчжэне. Согласно опубликованному графику американского президента, переговоры должны начаться в 09:30 по московскому времени в гостиничном комплексе Kylin Villa.